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В Финляндии опровергли данные СМИ о "необычном" курсе самолета из России

В Финляндии опровергли данные СМИ о "необычном" курсе самолета из России - РИА Новости, 18.01.2022

В Финляндии опровергли данные СМИ о "необычном" курсе самолета из России

Военно-воздушные силы Финляндии опровергли домыслы журналистов страны о якобы необычной траектории полета российского самолета AirBridgeCargo над территорией... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:01

2022-01-18T17:01

2022-01-18T17:01

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илкка канерва

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв — РИА Новости. Военно-воздушные силы Финляндии опровергли домыслы журналистов страны о якобы необычной траектории полета российского самолета AirBridgeCargo над территорией страны, говорится в сообщении ВВС.Ранее финские СМИ опубликовали траекторию полета самолета, летевшего на высоте около 9 километров над территорией страны из Москвы в Лейпциг. Во вторник с комментариями на эту тему выступил глава оборонного комитета финского парламента Илкка Канерва, который предположил, что необходимо потребовать от России разъяснений по поводу маршрута данного самолета.ВВС Финляндии отметили, что аэронавигационные власти страны утверждают маршруты всех гражданских авиакомпаний в соответствии с обычным процессом и мониторинг воздушного пространства осуществляется круглосуточно.

https://ria.ru/20220115/sovet-1767816331.html

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в мире, лейпциг, финляндия, москва, илкка канерва, россия