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В Нижегородской области опека изымет детей у женщины, избивавшей сына
В Нижегородской области опека изымет детей у женщины, избивавшей сына - РИА Новости, 18.01.2022
В Нижегородской области опека изымет детей у женщины, избивавшей сына
У многодетной жительницы Нижегородской области, избивавшей семилетнего сына, изымут детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:03
2022-01-18T17:03
2022-01-18T17:33
происшествия
володарский район
нижегородская область
telegram (приложение)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — РИА Новости. У многодетной жительницы Нижегородской области, избивавшей семилетнего сына, изымут детей, сообщает пресс-служба регионального правительства."Органами опеки принято решение об изъятии детей, готовится соответствующее постановление. Детей планируется разместить в социальном реабилитационном центре на временное содержание", — говорится в релизе.Накануне в одном из телеграм-каналов появилось видео из подъезда дома в поселке Юганец Володарского района. На кадрах видно, как женщина избивает своего семилетнего ребенка. В подписи говорилось, что у женщины есть еще несколько детей, в том числе малолетних. По словам соседей, многодетная мать злоупотребляет алкоголем. Областной главк Следственного комитета провел по этому поводу проверку, по результатам которой возбудил против матери уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.По сведениям Министерства социальной политики Нижегородской области, женщина нигде не работает, воспитывает детей одна. Детей у нее четверо: трое несовершеннолетних и одна взрослая дочь. Мать получает все положенные пособия.
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происшествия, володарский район, нижегородская область, telegram (приложение), россия
17:03 18.01.2022 (обновлено: 17:33 18.01.2022)
В Нижегородской области опека изымет детей у женщины, избивавшей сына
Опека изымет детей у жительницы Нижегородской области, избивавшей семилетнего сына