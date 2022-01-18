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В Нижегородской области опека изымет детей у женщины, избивавшей сына

В Нижегородской области опека изымет детей у женщины, избивавшей сына - РИА Новости, 18.01.2022

В Нижегородской области опека изымет детей у женщины, избивавшей сына

У многодетной жительницы Нижегородской области, избивавшей семилетнего сына, изымут детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:03

2022-01-18T17:03

2022-01-18T17:33

происшествия

володарский район

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — РИА Новости. У многодетной жительницы Нижегородской области, избивавшей семилетнего сына, изымут детей, сообщает пресс-служба регионального правительства."Органами опеки принято решение об изъятии детей, готовится соответствующее постановление. Детей планируется разместить в социальном реабилитационном центре на временное содержание", — говорится в релизе.Накануне в одном из телеграм-каналов появилось видео из подъезда дома в поселке Юганец Володарского района. На кадрах видно, как женщина избивает своего семилетнего ребенка. В подписи говорилось, что у женщины есть еще несколько детей, в том числе малолетних. По словам соседей, многодетная мать злоупотребляет алкоголем. Областной главк Следственного комитета провел по этому поводу проверку, по результатам которой возбудил против матери уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.По сведениям Министерства социальной политики Нижегородской области, женщина нигде не работает, воспитывает детей одна. Детей у нее четверо: трое несовершеннолетних и одна взрослая дочь. Мать получает все положенные пособия.

https://ria.ru/20211228/sud-1765797176.html

володарский район

нижегородская область

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происшествия, володарский район, нижегородская область, telegram (приложение), россия