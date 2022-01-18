https://ria.ru/20220118/oon-1768454823.html
В ООН надеются на снижение напряженности после встречи Лаврова и Блинкена
В ООН надеются на снижение напряженности после встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 18.01.2022
В ООН надеются на снижение напряженности после встречи Лаврова и Блинкена
ООН надеется, что предстоящая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена приведет к снижению напряженности, заявил на брифинге... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T20:43
2022-01-18T20:43
2022-01-18T21:21
в мире
сша
оон
сергей лавров
стефан дюжаррик
энтони блинкен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 18 янв – РИА Новости. ООН надеется, что предстоящая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена приведет к снижению напряженности, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, генсек ООН полагает, что все соответствующие страны должны сделать все, что в их силах, для снижения напряженности вокруг Украины.Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в пятницу в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин.
https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, сергей лавров, стефан дюжаррик, энтони блинкен, россия
20:43 18.01.2022 (обновлено: 21:21 18.01.2022)
В ООН надеются на снижение напряженности после встречи Лаврова и Блинкена
ООН надеется на снижение напряженности после встречи глав МИД и Госдепа Лаврова и Блинкена