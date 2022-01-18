https://ria.ru/20220118/oon-1768454823.html

В ООН надеются на снижение напряженности после встречи Лаврова и Блинкена

В ООН надеются на снижение напряженности после встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 18.01.2022

В ООН надеются на снижение напряженности после встречи Лаврова и Блинкена

ООН надеется, что предстоящая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена приведет к снижению напряженности, заявил на брифинге... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T20:43

2022-01-18T20:43

2022-01-18T21:21

в мире

сша

оон

сергей лавров

стефан дюжаррик

энтони блинкен

россия

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ООН, 18 янв – РИА Новости. ООН надеется, что предстоящая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена приведет к снижению напряженности, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, генсек ООН полагает, что все соответствующие страны должны сделать все, что в их силах, для снижения напряженности вокруг Украины.Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в пятницу в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин.

https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html

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в мире, сша, оон, сергей лавров, стефан дюжаррик, энтони блинкен, россия