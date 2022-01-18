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Правительство расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медизделий
Правительство расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медизделий - РИА Новости, 18.01.2022
Правительство расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медизделий
Правительство России расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медицинских изделий до 375 наименований, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:19
2022-01-18T11:19
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительство России расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медицинских изделий до 375 наименований, сообщает пресс-служба кабмина."Перечень имплантируемых медицинских изделий, которые бесплатно доступны гражданам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), расширен до 375 наименований. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в перечень добавлено три новые позиции, среди которых биопротез сердечного аортального клапана / протез аорты из ксеноматериала. Он используется для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с врождённым стенозом аортального клапана.Также сообщается, что в обновлённом перечне имеется синтетический материал для эмболизации сосудов. Это медицинское изделие используется при оказании высокотехнологичной помощи пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и послеродовым кровотечением."Решение повысит доступность дорогостоящих медицинских изделий для пациентов, которые нуждаются в особом лечении", - подчеркивается в сообщении.
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общество, михаил мишустин, россия
11:19 18.01.2022
 
Правительство расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медизделий

Перечень доступных по ОМС имплантируемых медицинских изделий расширили до 375 наименований

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Полис ОМС
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительство России расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медицинских изделий до 375 наименований, сообщает пресс-служба кабмина.
"Перечень имплантируемых медицинских изделий, которые бесплатно доступны гражданам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), расширен до 375 наименований. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в перечень добавлено три новые позиции, среди которых биопротез сердечного аортального клапана / протез аорты из ксеноматериала. Он используется для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с врождённым стенозом аортального клапана.
Также сообщается, что в обновлённом перечне имеется синтетический материал для эмболизации сосудов. Это медицинское изделие используется при оказании высокотехнологичной помощи пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и послеродовым кровотечением.
"Решение повысит доступность дорогостоящих медицинских изделий для пациентов, которые нуждаются в особом лечении", - подчеркивается в сообщении.
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