https://ria.ru/20220118/oms-1768326892.html

Правительство расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медизделий

Правительство расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медизделий - РИА Новости, 18.01.2022

Правительство расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медизделий

Правительство России расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медицинских изделий до 375 наименований, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:19

2022-01-18T11:19

2022-01-18T11:19

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительство России расширило перечень доступных по ОМС имплантируемых медицинских изделий до 375 наименований, сообщает пресс-служба кабмина."Перечень имплантируемых медицинских изделий, которые бесплатно доступны гражданам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), расширен до 375 наименований. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в перечень добавлено три новые позиции, среди которых биопротез сердечного аортального клапана / протез аорты из ксеноматериала. Он используется для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с врождённым стенозом аортального клапана.Также сообщается, что в обновлённом перечне имеется синтетический материал для эмболизации сосудов. Это медицинское изделие используется при оказании высокотехнологичной помощи пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы и послеродовым кровотечением."Решение повысит доступность дорогостоящих медицинских изделий для пациентов, которые нуждаются в особом лечении", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20211214/kontrafakt-1763712851.html

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общество, михаил мишустин, россия