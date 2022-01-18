https://ria.ru/20220118/omikron-1768438032.html
В Москве зарегистрировали 1241 случай "омикрона"
В Москве зарегистрировали 1241 случай "омикрона" - РИА Новости, 18.01.2022
В Москве зарегистрировали 1241 случай "омикрона"
Более 1,2 тысячи случаев "омикрона" зарегистрировано в Москве, из них почти 80% заболевших не выезжали за пределы столицы и Подмосковья, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:39
2022-01-18T18:39
2022-01-18T18:53
распространение коронавируса
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
общество
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767195960_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_137afebc3ed42cbd06173d9eb57c5a4b.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 1,2 тысячи случаев "омикрона" зарегистрировано в Москве, из них почти 80% заболевших не выезжали за пределы столицы и Подмосковья, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве."По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай "омикрона", из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что 265 случаев - 21,4% - завозные и связаны с поездками в другие страны. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 16%, ОАЭ – 11%, Доминиканскую Республику – 9%, Египет – 1,4%, а также с поездками во Францию, Венгрию, Великобританию, на Кубу, в Испанию, Хорватию и ряд других стран.Детей среди заболевших нет.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767195960_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c60a0a0ba826677dabffc24e5a62927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество, новости - туризм
18:39 18.01.2022 (обновлено: 18:53 18.01.2022)
В Москве зарегистрировали 1241 случай "омикрона"
В Москве зарегистрировали 1241 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса