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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/omikron-1768438032.html
В Москве зарегистрировали 1241 случай "омикрона"
В Москве зарегистрировали 1241 случай "омикрона" - РИА Новости, 18.01.2022
В Москве зарегистрировали 1241 случай "омикрона"
Более 1,2 тысячи случаев "омикрона" зарегистрировано в Москве, из них почти 80% заболевших не выезжали за пределы столицы и Подмосковья, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:39
2022-01-18T18:53
распространение коронавируса
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
общество
новости - туризм
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 1,2 тысячи случаев "омикрона" зарегистрировано в Москве, из них почти 80% заболевших не выезжали за пределы столицы и Подмосковья, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве."По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай "омикрона", из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что 265 случаев - 21,4% - завозные и связаны с поездками в другие страны. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 16%, ОАЭ – 11%, Доминиканскую Республику – 9%, Египет – 1,4%, а также с поездками во Францию, Венгрию, Великобританию, на Кубу, в Испанию, Хорватию и ряд других стран.Детей среди заболевших нет.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество, новости - туризм
18:39 18.01.2022 (обновлено: 18:53 18.01.2022)
 
В Москве зарегистрировали 1241 случай "омикрона"

В Москве зарегистрировали 1241 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 1,2 тысячи случаев "омикрона" зарегистрировано в Москве, из них почти 80% заболевших не выезжали за пределы столицы и Подмосковья, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай "омикрона", из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что 265 случаев - 21,4% - завозные и связаны с поездками в другие страны. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 16%, ОАЭ – 11%, Доминиканскую Республику – 9%, Египет – 1,4%, а также с поездками во Францию, Венгрию, Великобританию, на Кубу, в Испанию, Хорватию и ряд других стран.
Детей среди заболевших нет.
 
Распространение коронавирусаМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоОбществоНовости - Туризм
 
 
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