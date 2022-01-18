https://ria.ru/20220118/omikron-1768438032.html

В Москве зарегистрировали 1241 случай "омикрона"

В Москве зарегистрировали 1241 случай "омикрона" - РИА Новости, 18.01.2022

В Москве зарегистрировали 1241 случай "омикрона"

Более 1,2 тысячи случаев "омикрона" зарегистрировано в Москве, из них почти 80% заболевших не выезжали за пределы столицы и Подмосковья, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:39

2022-01-18T18:39

2022-01-18T18:53

распространение коронавируса

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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новости - туризм

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 1,2 тысячи случаев "омикрона" зарегистрировано в Москве, из них почти 80% заболевших не выезжали за пределы столицы и Подмосковья, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве."По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай "омикрона", из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что 265 случаев - 21,4% - завозные и связаны с поездками в другие страны. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 16%, ОАЭ – 11%, Доминиканскую Республику – 9%, Египет – 1,4%, а также с поездками во Францию, Венгрию, Великобританию, на Кубу, в Испанию, Хорватию и ряд других стран.Детей среди заболевших нет.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество, новости - туризм