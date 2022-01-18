https://ria.ru/20220118/omikron-1768380370.html

В России дома-интернаты переведут в закрытый режим работы из-за "омикрона"

В России дома-интернаты переведут в закрытый режим работы из-за "омикрона" - РИА Новости, 18.01.2022

В России дома-интернаты переведут в закрытый режим работы из-за "омикрона"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России вынуждены перевести дома-интернаты в закрытый режим работы из-за высокой заразности штамма коронавируса... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:45

2022-01-18T14:45

2022-01-18T14:45

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России вынуждены перевести дома-интернаты в закрытый режим работы из-за высокой заразности штамма коронавируса "омикрон"."В связи с высокой контагиозностью "омикрона" мы, и в плане это предусмотрено, вынуждены вернуться в период подъема заболеваемости к переводу домов-интернатов в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала", - сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Она отметила, что с участием волонтеров и штабов МыВместе в регионах будут организованы горячие линии помощи на дому, включая доставку продуктов и лекарств.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768377834.html

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