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В России дома-интернаты переведут в закрытый режим работы из-за "омикрона"
В России дома-интернаты переведут в закрытый режим работы из-за "омикрона" - РИА Новости, 18.01.2022
В России дома-интернаты переведут в закрытый режим работы из-за "омикрона"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России вынуждены перевести дома-интернаты в закрытый режим работы из-за высокой заразности штамма коронавируса... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:45
2022-01-18T14:45
2022-01-18T14:45
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России вынуждены перевести дома-интернаты в закрытый режим работы из-за высокой заразности штамма коронавируса "омикрон"."В связи с высокой контагиозностью "омикрона" мы, и в плане это предусмотрено, вынуждены вернуться в период подъема заболеваемости к переводу домов-интернатов в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала", - сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Она отметила, что с участием волонтеров и штабов МыВместе в регионах будут организованы горячие линии помощи на дому, включая доставку продуктов и лекарств.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России дома-интернаты переведут в закрытый режим работы из-за "омикрона"
Голикова: из-за "омикрона" в России дома-интернаты переводятся в закрытый режим работы