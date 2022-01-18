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Число госпитализаций из-за омикрон-штамма почти не выросло, заявил Собянин
Число госпитализаций из-за омикрон-штамма почти не выросло, заявил Собянин - РИА Новости, 18.01.2022
Число госпитализаций из-за омикрон-штамма почти не выросло, заявил Собянин
Тяжесть заболевания при штамме коронавируса "омикрон" меньше, количество госпитализаций практически не выросло, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:41
2022-01-18T14:41
2022-01-18T14:45
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Тяжесть заболевания при штамме коронавируса "омикрон" меньше, количество госпитализаций практически не выросло, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Абсолютно правильно был сделан вывод о том, что тяжесть заболеваний при "омикроне" меньше, и мы видим, что несмотря на удвоение количества заболевших, количество госпитализаций за прошлую неделю и вот понедельник практически не выросло", - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Тем не менее мы понимаем, что госпитализации все равно будут расти с увеличением, кратным увеличением количества заболевших "омикроном", - добавил он.
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коронавирус в россии, общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
14:41 18.01.2022 (обновлено: 14:45 18.01.2022)
Число госпитализаций из-за омикрон-штамма почти не выросло, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: количество госпитализаций из-за омикрон-штамма практически не выросло