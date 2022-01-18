https://ria.ru/20220118/omikron-1768378796.html

Число госпитализаций из-за омикрон-штамма почти не выросло, заявил Собянин

Число госпитализаций из-за омикрон-штамма почти не выросло, заявил Собянин - РИА Новости, 18.01.2022

Число госпитализаций из-за омикрон-штамма почти не выросло, заявил Собянин

Тяжесть заболевания при штамме коронавируса "омикрон" меньше, количество госпитализаций практически не выросло, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:41

2022-01-18T14:41

2022-01-18T14:45

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Тяжесть заболевания при штамме коронавируса "омикрон" меньше, количество госпитализаций практически не выросло, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Абсолютно правильно был сделан вывод о том, что тяжесть заболеваний при "омикроне" меньше, и мы видим, что несмотря на удвоение количества заболевших, количество госпитализаций за прошлую неделю и вот понедельник практически не выросло", - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Тем не менее мы понимаем, что госпитализации все равно будут расти с увеличением, кратным увеличением количества заболевших "омикроном", - добавил он.

https://ria.ru/20220118/moskva-1768378892.html

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