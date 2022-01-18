https://ria.ru/20220118/omikron-1768376843.html

Россия следит за распространением "омикрона" в мире, заявила Голикова

Россия следит за распространением "омикрона" в мире, заявила Голикова - РИА Новости, 18.01.2022

Россия следит за распространением "омикрона" в мире, заявила Голикова

Власти РФ внимательно следят за ситуацией с распространением "омикрона" в мире, число его подтвержденных случаев увеличилось в 11,2 раза, заявила вице-премьер... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:35

2022-01-18T14:35

2022-01-18T14:35

распространение коронавируса

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти РФ внимательно следят за ситуацией с распространением "омикрона" в мире, число его подтвержденных случаев увеличилось в 11,2 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы внимательно следим за ситуацией с распространением штамма "омикрон" в мире, исходя из доступной информации на вчерашний день за последние четыре недели число подтвержденных случаев в мире увеличилось в 11,2 раза, что свидетельствует об очень высокой контагиозности возбудителя с одной стороны, и повышение лабораторных возможностей стран с другой стороны", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220118/lokdaun-1768354140.html

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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии