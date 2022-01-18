https://ria.ru/20220118/omikron-1768376843.html
Россия следит за распространением "омикрона" в мире, заявила Голикова
Россия следит за распространением "омикрона" в мире, заявила Голикова - РИА Новости, 18.01.2022
Россия следит за распространением "омикрона" в мире, заявила Голикова
Власти РФ внимательно следят за ситуацией с распространением "омикрона" в мире, число его подтвержденных случаев увеличилось в 11,2 раза, заявила вице-премьер... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:35
2022-01-18T14:35
2022-01-18T14:35
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115718_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_c81eace5193e864e176f9f49269d9c6e.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти РФ внимательно следят за ситуацией с распространением "омикрона" в мире, число его подтвержденных случаев увеличилось в 11,2 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы внимательно следим за ситуацией с распространением штамма "омикрон" в мире, исходя из доступной информации на вчерашний день за последние четыре недели число подтвержденных случаев в мире увеличилось в 11,2 раза, что свидетельствует об очень высокой контагиозности возбудителя с одной стороны, и повышение лабораторных возможностей стран с другой стороны", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20220118/lokdaun-1768354140.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115718_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_7f4bae37efb692ad2828804d4e6e70a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Россия следит за распространением "омикрона" в мире, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: в России внимательно следят за распространением "омикрона" в мире