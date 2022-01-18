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В Адыгее выявили первые два случая омикрон-штамма

В Адыгее выявили первые два случая омикрон-штамма - РИА Новости, 18.01.2022

В Адыгее выявили первые два случая омикрон-штамма

Первые два случая заражения штаммом "омикрон" зафиксированы в Адыгее, сообщили РИА Новости в республиканском управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:34

2022-01-18T14:34

2022-01-18T14:38

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КРАСНОДАР, 18 янв – РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом "омикрон" зафиксированы в Адыгее, сообщили РИА Новости в республиканском управлении Роспотребнадзора."Зафиксировано два случая. Вчера второй случай мы получили, а первый случай – в пятницу. Оба случая – военнослужащие, они местные, они никуда не выезжали. Скорее всего кто-то привёз", - сообщили РИА Новости в республиканском управлении ведомства.

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общество, республика адыгея, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии