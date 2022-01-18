https://ria.ru/20220118/omikron-1768374315.html

Более 70% заболевших "омикроном" не выезжали из России, сообщила Голикова

Более 70% заболевших "омикроном" не выезжали из России, сообщила Голикова - РИА Новости, 18.01.2022

Более 70% заболевших "омикроном" не выезжали из России, сообщила Голикова

Более 70% пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" не выезжали из России за последние 6 месяцев, это говорит о том, что он активно развивается внутри страны, РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:25

2022-01-18T14:25

2022-01-18T14:38

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Более 70% пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" не выезжали из России за последние 6 месяцев, это говорит о том, что он активно развивается внутри страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За последние 6 месяцев за пределы Российской Федерации не выезжали более 70% заболевших, это свидетельствует уже о том, что "омикрон" активно развивается внутри страны", - сказала Голикова на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Случаи заболевания штаммом "омикрон" COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, заявила Татьяна Голикова."Случаи на сегодняшнее утро уже зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20220117/tester-1768277775.html

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россия, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии