https://ria.ru/20220118/omikron-1768374315.html
Более 70% заболевших "омикроном" не выезжали из России, сообщила Голикова
Более 70% заболевших "омикроном" не выезжали из России, сообщила Голикова - РИА Новости, 18.01.2022
Более 70% заболевших "омикроном" не выезжали из России, сообщила Голикова
Более 70% пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" не выезжали из России за последние 6 месяцев, это говорит о том, что он активно развивается внутри страны, РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:25
2022-01-18T14:25
2022-01-18T14:38
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Более 70% пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" не выезжали из России за последние 6 месяцев, это говорит о том, что он активно развивается внутри страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."За последние 6 месяцев за пределы Российской Федерации не выезжали более 70% заболевших, это свидетельствует уже о том, что "омикрон" активно развивается внутри страны", - сказала Голикова на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Случаи заболевания штаммом "омикрон" COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, заявила Татьяна Голикова."Случаи на сегодняшнее утро уже зарегистрированы практически в половине регионов страны, таких 42", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20220117/tester-1768277775.html
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россия, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:25 18.01.2022 (обновлено: 14:38 18.01.2022)
Более 70% заболевших "омикроном" не выезжали из России, сообщила Голикова
Вице-премьер Голикова: более 70 процентов заболевших "омикроном" не выезжали из России