https://ria.ru/20220118/omikron-1768321689.html
В Омской области зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"
В Омской области зафиксировали первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 18.01.2022
В Омской области зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"
В Омской области выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:59
2022-01-18T10:59
2022-01-18T11:13
распространение коронавируса
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омская область
здоровье - общество
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ОМСК, 18 янв - РИА Новости. В Омской области выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.Первый зафиксированный больной с новым штаммом прибыл из Казахстана и был выявлен при осуществлении санитарно-карантинного контроля в омском аэропорту. Еще один заболевший прибыл из другого региона – ХМАО (Югра)."По состоянию на 18 января 2022 в Омской области выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Заболевшие изолированы, заболевание протекает в форме ОРВИ легкой степени тяжести, все контактные обследованы. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме", - пояснили в ведомстве.В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Омской области.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768318743.html
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общество, омская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19
10:59 18.01.2022 (обновлено: 11:13 18.01.2022)
В Омской области зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"
Первые 13 случаев заражения "омикроном" выявлены в Омской области