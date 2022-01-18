https://ria.ru/20220118/omikron-1768321689.html

В Омской области зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"

В Омской области зафиксировали первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 18.01.2022

В Омской области зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"

В Омской области выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:59

2022-01-18T10:59

2022-01-18T11:13

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ОМСК, 18 янв - РИА Новости. В Омской области выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.Первый зафиксированный больной с новым штаммом прибыл из Казахстана и был выявлен при осуществлении санитарно-карантинного контроля в омском аэропорту. Еще один заболевший прибыл из другого региона – ХМАО (Югра)."По состоянию на 18 января 2022 в Омской области выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Заболевшие изолированы, заболевание протекает в форме ОРВИ легкой степени тяжести, все контактные обследованы. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме", - пояснили в ведомстве.В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Омской области.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768318743.html

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общество, омская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19