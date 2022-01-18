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Собянин назвал условие введения новых ограничений по COVID-19 в Москве

Собянин назвал условие введения новых ограничений по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 18.01.2022

Собянин назвал условие введения новых ограничений по COVID-19 в Москве

Власти Москвы будут планировать новые ограничения по коронавирусу в столице только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения, заявил мэр Сергей... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:44

2022-01-18T14:44

2022-01-18T15:01

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Москвы будут планировать новые ограничения по коронавирусу в столице только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения, заявил мэр Сергей Собянин."Другие ограничения мы будем планировать только исходя из ситуации с перегрузкой медицинской системы. До тех пор, пока она справляется, на мой взгляд, каких-то ограничительных дополнительных мер можно не вводить, ограничиваясь теми, которые уже приняты", - сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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