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Собянин назвал условие введения новых ограничений по COVID-19 в Москве
Собянин назвал условие введения новых ограничений по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 18.01.2022
Собянин назвал условие введения новых ограничений по COVID-19 в Москве
Власти Москвы будут планировать новые ограничения по коронавирусу в столице только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения, заявил мэр Сергей... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:44
2022-01-18T14:44
2022-01-18T15:01
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти Москвы будут планировать новые ограничения по коронавирусу в столице только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения, заявил мэр Сергей Собянин."Другие ограничения мы будем планировать только исходя из ситуации с перегрузкой медицинской системы. До тех пор, пока она справляется, на мой взгляд, каких-то ограничительных дополнительных мер можно не вводить, ограничиваясь теми, которые уже приняты", - сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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14:44 18.01.2022 (обновлено: 15:01 18.01.2022)
Собянин назвал условие введения новых ограничений по COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Собянин: новые ограничения зависят от ситуации с системой здравоохранения