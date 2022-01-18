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https://ria.ru/20220118/ograblenie-1768296910.html
Кто ограбил вдову Градского
Друг Градского заявил, что знает организатора ограбления вдовы певца - РИА Новости, 18.01.2022
Кто ограбил вдову Градского
Журналист и телеведущий Андрей Караулов, друг покойного музыканта Александра Градского, заявил, что знает, кто стоит за ограблением вдовы артиста Марины... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T04:20
2022-01-18T11:16
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей караулов
александр градский
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Журналист и телеведущий Андрей Караулов, друг покойного музыканта Александра Градского, заявил, что знает, кто стоит за ограблением вдовы артиста Марины Коташенко. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.По мнению телеведущего, это "опытный человек". "Вдову разденут, точнее, уже раздели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы", — сказал Караулов.Он добавил, что называть имена причастных к ограблению не станет.О том, что у жены Градского, умершего в конце ноября, украли 100 миллионов рублей, стало известно вечером 16 января. Как рассказали в полиции, это произошло в Наро-Фоминском городском округе: грабители спровоцировали ДТП, сели в автомобиль Коташенко и потребовали доехать до ее дома, а там забрали крупную сумму денег. После этого Коташенко довезла их до станции Апрелевка, там преступники пересели в белый Mercedes и скрылись.Личности злоумышленников устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Как пишут СМИ, ограбление могли совершить по наводке и к нему причастен кто-то из прислуги.Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти назывался инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.На Коташенко музыкант, по сведениям СМИ, женился за несколько недель до смерти. Вдова инцидент с ограблением комментировать не стала.
https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768148718.html
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происшествия, московская область (подмосковье), андрей караулов, александр градский
04:20 18.01.2022 (обновлено: 11:16 18.01.2022)
 
Друг Градского заявил, что знает организатора ограбления вдовы певца

Друг Градского Караулов заявил, что за ограблением вдовы певца стоит "опытный человек"

© РИА Новости / Илья ПиталевМарина Коташенко
Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Марина Коташенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Журналист и телеведущий Андрей Караулов, друг покойного музыканта Александра Градского, заявил, что знает, кто стоит за ограблением вдовы артиста Марины Коташенко. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
По мнению телеведущего, это "опытный человек". "Вдову разденут, точнее, уже раздели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы", — сказал Караулов.
Супруга народного артиста России, певца Александра Градского Марина Коташенко - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 08:40Шоубиз
СМИ назвали возможных причастных к ограблению вдовы Градского
Он добавил, что называть имена причастных к ограблению не станет.
О том, что у жены Градского, умершего в конце ноября, украли 100 миллионов рублей, стало известно вечером 16 января. Как рассказали в полиции, это произошло в Наро-Фоминском городском округе: грабители спровоцировали ДТП, сели в автомобиль Коташенко и потребовали доехать до ее дома, а там забрали крупную сумму денег. После этого Коташенко довезла их до станции Апрелевка, там преступники пересели в белый Mercedes и скрылись.
Личности злоумышленников устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Как пишут СМИ, ограбление могли совершить по наводке и к нему причастен кто-то из прислуги.
Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти назывался инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
На Коташенко музыкант, по сведениям СМИ, женился за несколько недель до смерти. Вдова инцидент с ограблением комментировать не стала.
Ограбление - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 06:07Шоубиз
Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского на 100 миллионов рублей
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Андрей КарауловАлександр Градский
 
 
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