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В ЦИК ответили на обвинения в регулировании результатов онлайн-голосования
В ЦИК ответили на обвинения в регулировании результатов онлайн-голосования - РИА Новости, 18.01.2022
В ЦИК ответили на обвинения в регулировании результатов онлайн-голосования
Обвинения в регулировании результатов дистанционного электронного голосования в России абсолютно беспочвенны, это все можно посчитать и проверить, заявил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T21:19
2022-01-18T21:19
политика
технологии
госдума рф
цик рф
николай булаев
россия
дистанционное электронное голосование
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обвинения в регулировании результатов дистанционного электронного голосования в России абсолютно беспочвенны, это все можно посчитать и проверить, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, подчеркнув, что ЦИК действует строго в рамках закона.Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования. Сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами.Как сообщил Булаев в ходе заседания экспертного совета, на выборах в Госдуму за ЕР проголосовали дистанционно 47% избирателей, на классических участках - 42%, за КПРФ - 14,6% на ДЭГ и 21% - на классических участках. "Справедливая Россия - За правду" на дистанционном электронном голосовании получила поддержку 7,17% избирателей и 8,15% - на классических участках, ЛДПР - 7,55% на ДЭГ, 7,52% - на классических участках, "Новые люди" - 7,81% на ДЭГ и 6,43% голосов - на классических участках. Иные партии поддержали 15,84% участников ДЭГ и 12,96% избирателей на участках."Здесь можно отследить очевидные тренды, которые задает избиратель, голосующий дистанционно", - считает Булаев.Он заверил, что результаты дистанционного электронного голосования "носят счетный характер, это все проверяемо".Он выразил надежду, что фракция поддержит законопроект.В декабре председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что избирком предполагает расширить применение дистанционного голосования в регионах на выборах в следующем году. Она отметила, что в ЦИК анализировали ход ДЭГ, "в принципе, оно прошло успешно". Депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин внесли законопроект о единых принципах и параметрах проведения дистанционного электронного голосования. В нем, в частности, отмечается, что опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019 - 2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов в РФ.Дистанционное электронное голосование использовалось в столице на выборах в Госдуму в 2021 году. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Позднее Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявлял, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.
https://ria.ru/20220118/onlayn-golosovanie-1768452082.html
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политика, технологии, госдума рф, цик рф, николай булаев, россия, дистанционное электронное голосование, москва, дмитрий вяткин
21:19 18.01.2022
 
В ЦИК ответили на обвинения в регулировании результатов онлайн-голосования

В ЦИК назвали обвинения в регулировании результатов онлайн-голосования беспочвенными

© Максим Денисов Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
 Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© Максим Денисов
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обвинения в регулировании результатов дистанционного электронного голосования в России абсолютно беспочвенны, это все можно посчитать и проверить, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, подчеркнув, что ЦИК действует строго в рамках закона.
Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования. Сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами.
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Как сообщил Булаев в ходе заседания экспертного совета, на выборах в Госдуму за ЕР проголосовали дистанционно 47% избирателей, на классических участках - 42%, за КПРФ - 14,6% на ДЭГ и 21% - на классических участках. "Справедливая Россия - За правду" на дистанционном электронном голосовании получила поддержку 7,17% избирателей и 8,15% - на классических участках, ЛДПР - 7,55% на ДЭГ, 7,52% - на классических участках, "Новые люди" - 7,81% на ДЭГ и 6,43% голосов - на классических участках. Иные партии поддержали 15,84% участников ДЭГ и 12,96% избирателей на участках.
"Здесь можно отследить очевидные тренды, которые задает избиратель, голосующий дистанционно", - считает Булаев.
Он заверил, что результаты дистанционного электронного голосования "носят счетный характер, это все проверяемо".
"И мы считаем, что на сегодняшний день обвинения, что где-то на дистанционке кто-то что-то регулирует, абсолютно беспочвенны. Нам представляется, что те мероприятия, которые проводятся и ЦИК, которая определяет общие правила проведения ДЭГ, и регулятором - все действует строго в рамках закона. Иногда мне кажется, что мы действуем даже излишне жестко, но мне кажется, что это оправдано", - сказал Булаев.
Он выразил надежду, что фракция поддержит законопроект.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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В декабре председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что избирком предполагает расширить применение дистанционного голосования в регионах на выборах в следующем году. Она отметила, что в ЦИК анализировали ход ДЭГ, "в принципе, оно прошло успешно". Депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин внесли законопроект о единых принципах и параметрах проведения дистанционного электронного голосования. В нем, в частности, отмечается, что опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019 - 2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов в РФ.
Дистанционное электронное голосование использовалось в столице на выборах в Госдуму в 2021 году. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Позднее Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявлял, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.
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КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования
 
ПолитикаТехнологииГосдума РФЦИК РФНиколай БулаевРоссияДистанционное электронное голосованиеМоскваДмитрий Вяткин
 
 
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