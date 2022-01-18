В ЦИК ответили на обвинения в регулировании результатов онлайн-голосования
В ЦИК назвали обвинения в регулировании результатов онлайн-голосования беспочвенными
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обвинения в регулировании результатов дистанционного электронного голосования в России абсолютно беспочвенны, это все можно посчитать и проверить, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, подчеркнув, что ЦИК действует строго в рамках закона.
Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования. Сейчас порядок проведения ДЭГ регулируется отдельными законодательными актами.
Как сообщил Булаев в ходе заседания экспертного совета, на выборах в Госдуму за ЕР проголосовали дистанционно 47% избирателей, на классических участках - 42%, за КПРФ - 14,6% на ДЭГ и 21% - на классических участках. "Справедливая Россия - За правду" на дистанционном электронном голосовании получила поддержку 7,17% избирателей и 8,15% - на классических участках, ЛДПР - 7,55% на ДЭГ, 7,52% - на классических участках, "Новые люди" - 7,81% на ДЭГ и 6,43% голосов - на классических участках. Иные партии поддержали 15,84% участников ДЭГ и 12,96% избирателей на участках.
"Здесь можно отследить очевидные тренды, которые задает избиратель, голосующий дистанционно", - считает Булаев.
Он заверил, что результаты дистанционного электронного голосования "носят счетный характер, это все проверяемо".
"И мы считаем, что на сегодняшний день обвинения, что где-то на дистанционке кто-то что-то регулирует, абсолютно беспочвенны. Нам представляется, что те мероприятия, которые проводятся и ЦИК, которая определяет общие правила проведения ДЭГ, и регулятором - все действует строго в рамках закона. Иногда мне кажется, что мы действуем даже излишне жестко, но мне кажется, что это оправдано", - сказал Булаев.
Он выразил надежду, что фракция поддержит законопроект.
В декабре председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что избирком предполагает расширить применение дистанционного голосования в регионах на выборах в следующем году. Она отметила, что в ЦИК анализировали ход ДЭГ, "в принципе, оно прошло успешно". Депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин внесли законопроект о единых принципах и параметрах проведения дистанционного электронного голосования. В нем, в частности, отмечается, что опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019 - 2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов в РФ.
Дистанционное электронное голосование использовалось в столице на выборах в Госдуму в 2021 году. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Позднее Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявлял, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.
9 декабря 2021, 10:23КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования