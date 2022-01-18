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Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками

Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками - РИА Новости, 18.01.2022

Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу на минских переговорах Шарлотта Реландер во вторник во время пребывания на территории... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T23:43

2022-01-18T23:43

2022-01-18T23:43

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ольга кобцева

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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу на минских переговорах Шарлотта Реландер во вторник во время пребывания на территории самопровозглашенной Луганской народной республики посетила школу в подконтрольном ЛНР поселке Золотое-5, которая регулярно обстреливается со стороны ВС Украины.Ранее в понедельник Реландер прибыла в ЛНР, для того чтобы лично ознакомится с проблемами, которые обсуждают в гуманитарной подгруппе по Донбассу."По поводу моего окончательного комментария по школе. То, что я увидела, безусловно, это ужасает. Страшно это видеть. Я не знала, что это происходит. Как я увидела, школа довольно большая и здесь много учится учеников, и их обучение, школьный процесс зависят от наличия школы здесь. Безусловно, не может быть такая цель для обстрелов, как школа. Это объект гражданской инфраструктуры", - заявила Реландер журналистам.В свою очередь представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева пояснила представителям СМИ, что данное учебное заведение постоянно попадает под снайперские обстрелы украинских силовиков."Конечно же, легче говорить и понимать, о чем ведут оппоненты диалог, когда ты все увидел своими глазами. Мы посетили школу в Золотом, которая регулярно попадает под снайперский обстрел. Надеемся, может, госпоже Реландер удастся поднять этот вопрос, обозначить эту проблему и, наконец-то, прекратятся обстрелы данной школы", - заявила Кобцева.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220118/pomosch-1768293351.html

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768461855.html

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