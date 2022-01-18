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В ДНР заявили о минометном обстреле села со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о минометном обстреле села со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 18.01.2022
В ДНР заявили о минометном обстреле села со стороны украинских силовиков
Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Спартак в Донбассе, заявили журналистам в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:17
2022-01-18T17:17
в мире
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Спартак в Донбассе, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что за минувшие сутки украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь из миномета калибром 120 миллиметров по селу Спартак.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220118/donbass-1768394782.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
17:17 18.01.2022
 
В ДНР заявили о минометном обстреле села со стороны украинских силовиков

Представительство ДНР заявило о минометном обстреле села Спартак украинскими силовиками

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Спартак в Донбассе, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявляли, что за минувшие сутки украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
15:47
Глава ДНР оценил численность украинских войск у линии соприкосновения
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь из миномета калибром 120 миллиметров по селу Спартак.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 12:45
В ДНР заявили, что зафиксировали работу РЭБ ВСУ в Донбассе
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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