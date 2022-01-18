https://ria.ru/20220118/obstrel-1768310679.html
В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 18.01.2022
В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили журналистам в представительстве... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:00
2022-01-18T10:00
2022-01-18T10:00
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что 16 января украинские силовики один раз нарушили режим тишины."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины", - сказал офицер представительства ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Октябрь и Верхнеторецкое.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220116/donbass-1768073219.html
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Представительство ДНР заявило о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки