https://ria.ru/20220118/oae-1768350555.html

МИД осудил нападение на объекты инфраструктуры в ОАЭ

МИД осудил нападение на объекты инфраструктуры в ОАЭ - РИА Новости, 18.01.2022

МИД осудил нападение на объекты инфраструктуры в ОАЭ

Российский МИД решительно осудил нападение на объекты промышленной и гражданской инфраструктуры в ОАЭ, назвав это провокационной акцией. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:05

2022-01-18T13:05

2022-01-18T13:05

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский МИД решительно осудил нападение на объекты промышленной и гражданской инфраструктуры в ОАЭ, назвав это провокационной акцией.В размещённом на сайте МИД РФ комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что 17 января по столице ОАЭ городе Абу-Даби были нанесены удары, предположительно с использованием беспилотных летательных аппаратов."Атакам подверглись объекты нефтегазовой отрасли, а также малонаселенные районы вблизи столичного аэропорта. Повреждены несколько топливных резервуаров, в результате взрыва которых погибли по меньшей мере три человека, шестеро получили ранения", - напоминается в комментарии.Там говорится, что ответственность за нападения взяло на себя йеменское движение "Ансар Алла"."Обеспокоены тем, что подобные попытки перенести боевые действия из Йемена на территорию сопредельных стран чреваты дальнейшей эскалацией насилия", - добавила она.Захарова подчеркнула, что РФ призывает "Ансар Алла" воздерживаться от шагов, способных привести к опасной дестабилизации ситуации в области безопасности в регионе."С сожалением отмечаем, что подобные нападения являются непосредственным результатом продолжающейся деградации обстановки в Йеменской Республике (ЙР), последствия которой в значительном мере ощущают на себе расположенные рядом с ней государства", - заявила официальный представитель МИД РФ."Подтверждаем нашу принципиальную позицию о безальтернативности мирного урегулирования ситуации в Йемене посредством инклюзивных переговоров под эгидой ООН по поиску политических развязок с учетом законных интересов всех ведущих политических сил, конфессиональных и региональных групп Йемене",- указала Захарова.Она заключила, что в "данном контексте вновь призываем спецпосланника Генсекретаря ООН по Йемену к интенсификации его посреднических усилий".

https://ria.ru/20220118/khusity-1768325803.html

https://ria.ru/20220118/bombardirovka-1768290972.html

https://ria.ru/20211225/obstrel-1765433652.html

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в мире, оаэ, йемен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ансар алла, абу-даби, россия