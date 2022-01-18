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Суд в Норвегии рассмотрит просьбу Брейвика о досрочном освобождении
Суд в Норвегии рассмотрит просьбу Брейвика о досрочном освобождении - РИА Новости, 18.01.2022
Суд в Норвегии рассмотрит просьбу Брейвика о досрочном освобождении
Заседание суда по делу о досрочном освобождении норвежского террориста Андреса Брейвика, устроившего бойню на острове Утёйя и приговоренного к 21 году тюрьмы,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:23
2022-01-18T10:41
в мире
норвегия
осло
андерс брейвик
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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Заседание суда по делу о досрочном освобождении норвежского террориста Андреса Брейвика, устроившего бойню на острове Утёйя и приговоренного к 21 году тюрьмы, начнется во вторник в здании тюрьмы Шиен, где Брейвик отбывает наказание, сообщает телекомпания TV2.Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. В 2011 году он устроил теракты в Осло и на острове Утёйя, в результате которых погибли 77 человек. Правовая система в Норвегии устроена таким образом, что человек, приговоренный к максимальному наказанию в 21 год тюрьмы, имеет право на рассмотрение своего дела по прошествии десяти лет. Это относится и к Андерсу Брейвику."Это само собой разумеется в правовом государстве для каждого человека", - пояснил телекомпании, глава коллегии адвокатов и специалист в области права СМИ Йон Вессель-Аас. Он добавил, что Брейвик воспользовался правом просить об условно-досрочном освобождении по прошествии 10 лет.Однако, по мнению властей, Брейвик по-прежнему представляет опасность для общества, следующие три дня суд будет проходить в тюрьме Шиен."По нашей оценке Брейвика, он по-прежнему представляет опасность для общества. По-прежнему существует неминуемая опасность того, что он совершит серьезные правонарушения", - заявила телеканалу TV 2 прокурор прокуратуры Осло Хюльда Олсен Карлсдоттир.
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в мире, норвегия, осло, андерс брейвик
10:23 18.01.2022 (обновлено: 10:41 18.01.2022)
 
Суд в Норвегии рассмотрит просьбу Брейвика о досрочном освобождении

Суд в Норвегии рассмотрит просьбу террориста Брейвика о досрочном освобождении

© AP Photo / Aftenposten/ Jon-Are Berg-JacobsenПодозреваемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик покидает здание суда в Осло. 25 июля 2011
Подозреваемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик покидает здание суда в Осло. 25 июля 2011 - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Aftenposten/ Jon-Are Berg-Jacobsen
Подозреваемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик покидает здание суда в Осло. 25 июля 2011. Архивное фото
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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Заседание суда по делу о досрочном освобождении норвежского террориста Андреса Брейвика, устроившего бойню на острове Утёйя и приговоренного к 21 году тюрьмы, начнется во вторник в здании тюрьмы Шиен, где Брейвик отбывает наказание, сообщает телекомпания TV2.
Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. В 2011 году он устроил теракты в Осло и на острове Утёйя, в результате которых погибли 77 человек. Правовая система в Норвегии устроена таким образом, что человек, приговоренный к максимальному наказанию в 21 год тюрьмы, имеет право на рассмотрение своего дела по прошествии десяти лет. Это относится и к Андерсу Брейвику.
Норвежский стрелок Андерс Брейвик - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа 2021, 19:21Авторы
Брейвик: 77 унесенных жизней и УДО. Что решит суд?
"Это само собой разумеется в правовом государстве для каждого человека", - пояснил телекомпании, глава коллегии адвокатов и специалист в области права СМИ Йон Вессель-Аас. Он добавил, что Брейвик воспользовался правом просить об условно-досрочном освобождении по прошествии 10 лет.
Однако, по мнению властей, Брейвик по-прежнему представляет опасность для общества, следующие три дня суд будет проходить в тюрьме Шиен.
"По нашей оценке Брейвика, он по-прежнему представляет опасность для общества. По-прежнему существует неминуемая опасность того, что он совершит серьезные правонарушения", - заявила телеканалу TV 2 прокурор прокуратуры Осло Хюльда Олсен Карлсдоттир.
 
В миреНорвегияОслоАндерс Брейвик
 
 
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