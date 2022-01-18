https://ria.ru/20220118/norvegiya-1768314192.html

Суд в Норвегии рассмотрит просьбу Брейвика о досрочном освобождении

Суд в Норвегии рассмотрит просьбу Брейвика о досрочном освобождении - РИА Новости, 18.01.2022

Суд в Норвегии рассмотрит просьбу Брейвика о досрочном освобождении

Заседание суда по делу о досрочном освобождении норвежского террориста Андреса Брейвика, устроившего бойню на острове Утёйя и приговоренного к 21 году тюрьмы,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:23

2022-01-18T10:23

2022-01-18T10:41

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андерс брейвик

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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Заседание суда по делу о досрочном освобождении норвежского террориста Андреса Брейвика, устроившего бойню на острове Утёйя и приговоренного к 21 году тюрьмы, начнется во вторник в здании тюрьмы Шиен, где Брейвик отбывает наказание, сообщает телекомпания TV2.Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. В 2011 году он устроил теракты в Осло и на острове Утёйя, в результате которых погибли 77 человек. Правовая система в Норвегии устроена таким образом, что человек, приговоренный к максимальному наказанию в 21 год тюрьмы, имеет право на рассмотрение своего дела по прошествии десяти лет. Это относится и к Андерсу Брейвику."Это само собой разумеется в правовом государстве для каждого человека", - пояснил телекомпании, глава коллегии адвокатов и специалист в области права СМИ Йон Вессель-Аас. Он добавил, что Брейвик воспользовался правом просить об условно-досрочном освобождении по прошествии 10 лет.Однако, по мнению властей, Брейвик по-прежнему представляет опасность для общества, следующие три дня суд будет проходить в тюрьме Шиен."По нашей оценке Брейвика, он по-прежнему представляет опасность для общества. По-прежнему существует неминуемая опасность того, что он совершит серьезные правонарушения", - заявила телеканалу TV 2 прокурор прокуратуры Осло Хюльда Олсен Карлсдоттир.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/breyvik-1747587093.html

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в мире, норвегия, осло, андерс брейвик