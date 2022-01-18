https://ria.ru/20220118/nikaragua-1768444089.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Никарагуа
Путин провел телефонный разговор с президентом Никарагуа - РИА Новости, 18.01.2022
Путин провел телефонный разговор с президентом Никарагуа
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и поздравил его с переизбранием на высший государственный... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:12
2022-01-18T19:12
2022-01-18T19:23
никарагуа
россия
в мире
владимир путин
даниэль ортега
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и поздравил его с переизбранием на высший государственный пост, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом республики Никарагуа Даниэлем Ортегой. Владимир Путин тепло поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием на высший государственный пост и состоявшимся на прошлой неделе вступлением в должность президента Никарагуа", - говорится в сообщении.Добавляется, что в разговоре подтверждена поддержка усилий никарагуанского правительства по обеспечению национального суверенитета и готовность и далее содействовать социально-экономическому развитию республики."Особо отмечено эффективное взаимодействие по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и их совместное производство на территории Никарагуа", - говорится в сообщении.Отмечается, президенты подчеркнули важность продолжения тесной координации на международной арене в русле российско-никарагуанского стратегического партнерства.Также Ортега выразил искреннюю признательность России за солидарность с народом Никарагуа.
https://ria.ru/20211207/kovivak-1762615433.html
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никарагуа, россия, в мире, владимир путин, даниэль ортега
19:12 18.01.2022 (обновлено: 19:23 18.01.2022)
Путин провел телефонный разговор с президентом Никарагуа
Путин поздравил президента Никарагуа Ортегу с переизбранием на пост главы государства