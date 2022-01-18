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Цена нефти WTI впервые с 25 октября поднялась выше 85 долларов
Цена нефти WTI впервые с 25 октября поднялась выше 85 долларов - РИА Новости, 18.01.2022
Цена нефти WTI впервые с 25 октября поднялась выше 85 долларов
Мировые цены на нефть растут уже более чем на 1,5%, а стоимость марки WTI превысила 85 долларов за баррель, впервые с 25 октября, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:41
2022-01-18T10:41
2022-01-18T10:43
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут уже более чем на 1,5%, а стоимость марки WTI превысила 85 долларов за баррель, впервые с 25 октября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.39 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,57%, до 87,84 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,98%, до 84,95 доллара.Минутами ранее стоимость нефти марки WTI превысила 85 долларов за баррель. А в ночь на вторник стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в 87 долларов за баррель впервые с 30 октября 2014 года.
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экономика, цены на нефть
10:41 18.01.2022 (обновлено: 10:43 18.01.2022)
Цена нефти WTI впервые с 25 октября поднялась выше 85 долларов
Цена нефти WTI впервые с 25 октября превысила 85 долларов