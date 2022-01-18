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Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов
Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов - РИА Новости, 18.01.2022
Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов
Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T06:37
2022-01-18T09:33
экономика
в мире
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 08:07 мск, баррель североморской смеси торговался на уровне 87,28 доллара, дорожая на 0,93%, WTI стоила 84,34, повышаясь в цене на 1,25%.Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.В четверг ожидается статистика по недельным запасам нефти в США. За неделю по 7 января коммерческие запасы в стране упали до минимума с октября 2018 года.
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экономика, в мире, brent, цены на нефть
06:37 18.01.2022 (обновлено: 09:33 18.01.2022)
 
Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов

Цена нефти Brent превысила 87 долларов впервые с октября 2014 года

© AFP 2021 / Scott HeppellДобыча нефти марки Brent в Северном море
Добыча нефти марки Brent в Северном море - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / Scott Heppell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08:07 мск, баррель североморской смеси торговался на уровне 87,28 доллара, дорожая на 0,93%, WTI стоила 84,34, повышаясь в цене на 1,25%.
Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.
В четверг ожидается статистика по недельным запасам нефти в США. За неделю по 7 января коммерческие запасы в стране упали до минимума с октября 2018 года.
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Вчера, 14:05
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