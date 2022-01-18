https://ria.ru/20220118/neft-1768298684.html

Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов

Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов - РИА Новости, 18.01.2022

Стоимость нефти Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов

Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T06:37

2022-01-18T06:37

2022-01-18T09:33

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цены на нефть

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 08:07 мск, баррель североморской смеси торговался на уровне 87,28 доллара, дорожая на 0,93%, WTI стоила 84,34, повышаясь в цене на 1,25%.Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.В четверг ожидается статистика по недельным запасам нефти в США. За неделю по 7 января коммерческие запасы в стране упали до минимума с октября 2018 года.

https://ria.ru/20220117/neft-1768210029.html

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экономика, в мире, brent, цены на нефть