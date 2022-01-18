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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220118/nedvizhimost-1768307421.html
Россияне скупают дома в одной курортной стране
Россияне стали резко скупать турецкую недвижимость - РИА Новости, 18.01.2022
Россияне скупают дома в одной курортной стране
В прошлом году россияне купили в Турции почти 5,4 тысячи квартир и домов — это на 75 процентов выше показателя 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T09:29
2022-01-18T11:18
туризм
мерсин
иран
турция
ирак
новости - туризм
анталья (провинция)
жилье
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В прошлом году россияне купили в Турции почти 5,4 тысячи квартир и домов — это на 75 процентов выше показателя 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции."Россияне сохранили третье место среди всех иностранцев, покупающих квартиры и дома в этой стране", — отмечает издание. Больше сделок совершают только граждане Ирака и Ирана — десять тысяч и 8,7 тысячи объектов соответственно.По словам директора по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергея Волченкова, россияне воспользовались значительным ослаблением турецкой лиры в конце прошлого года. Их наибольшая активность на рынке пришлась на ноябрь и декабрь. Выбор Турции эксперт связал с ее туристической привлекательностью, а кроме того, там действует программа получения инвестиционного гражданства.Основными регионами покупки жилья стали курортные Анталья и Алания, набирает популярность и Мерсин.
https://ria.ru/20220114/turtsiya-1767776289.html
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мерсин, иран, турция, ирак, новости - туризм, анталья (провинция), жилье, россия
09:29 18.01.2022 (обновлено: 11:18 18.01.2022)
 
Россияне стали резко скупать турецкую недвижимость

РБК: россияне в 2021 году купили в Турции около 5,4 тысячи объектов жилой недвижимости

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В прошлом году россияне купили в Турции почти 5,4 тысячи квартир и домов — это на 75 процентов выше показателя 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.
"Россияне сохранили третье место среди всех иностранцев, покупающих квартиры и дома в этой стране", — отмечает издание. Больше сделок совершают только граждане Ирака и Ирана — десять тысяч и 8,7 тысячи объектов соответственно.
По словам директора по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергея Волченкова, россияне воспользовались значительным ослаблением турецкой лиры в конце прошлого года. Их наибольшая активность на рынке пришлась на ноябрь и декабрь. Выбор Турции эксперт связал с ее туристической привлекательностью, а кроме того, там действует программа получения инвестиционного гражданства.
Основными регионами покупки жилья стали курортные Анталья и Алания, набирает популярность и Мерсин.
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ТуризмМерсинИранТурцияИракНовости - ТуризмАнталья (провинция)ЖильеРоссия
 
 
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