https://ria.ru/20220118/nedvizhimost-1768307421.html

Россияне скупают дома в одной курортной стране

Россияне стали резко скупать турецкую недвижимость - РИА Новости, 18.01.2022

Россияне скупают дома в одной курортной стране

В прошлом году россияне купили в Турции почти 5,4 тысячи квартир и домов — это на 75 процентов выше показателя 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:29

2022-01-18T09:29

2022-01-18T11:18

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жилье

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В прошлом году россияне купили в Турции почти 5,4 тысячи квартир и домов — это на 75 процентов выше показателя 2020 года, пишет РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции."Россияне сохранили третье место среди всех иностранцев, покупающих квартиры и дома в этой стране", — отмечает издание. Больше сделок совершают только граждане Ирака и Ирана — десять тысяч и 8,7 тысячи объектов соответственно.По словам директора по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергея Волченкова, россияне воспользовались значительным ослаблением турецкой лиры в конце прошлого года. Их наибольшая активность на рынке пришлась на ноябрь и декабрь. Выбор Турции эксперт связал с ее туристической привлекательностью, а кроме того, там действует программа получения инвестиционного гражданства.Основными регионами покупки жилья стали курортные Анталья и Алания, набирает популярность и Мерсин.

https://ria.ru/20220114/turtsiya-1767776289.html

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мерсин, иран, турция, ирак, новости - туризм, анталья (провинция), жилье, россия