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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220118/nedelyapamyati-1768351787.html
В России началась "Неделя памяти" жертв Холокоста
В России началась "Неделя памяти" жертв Холокоста - РИА Новости, 18.01.2022
В России началась "Неделя памяти" жертв Холокоста
В России началась ежегодная — восьмая по счету — "Неделя памяти", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:26
2022-01-18T17:45
культура
израиль
москва
холокост
новости культуры
россия
третьяковская галерея
евгений евтушенко
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МОСКВА, 18 янв. — РИА Новости. В России началась ежегодная — восьмая по счету — "Неделя памяти", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января, говорится на сайте организаторов — Российского еврейского конгресса. "Неделя памяти" представляет собой цикл мемориальных и образовательных мероприятий, который пройдут с 17 января по 4 февраля в разных городах нашей страны."Неделя памяти" торжественно откроется кинопоказом российского фильма "План А", который пройдет в Цифровом деловом пространстве. Ведущим церемонии станет кинокритик и член общественного совета РЕК Антон Долин. Стать гостем вечера можно будет и онлайн.Еще одно крупное мероприятие — фестиваль фильмов о Холокосте "Хроники Катастрофы". В эту среду, 19 января в кинозалах инженерного корпуса Третьяковской галереи, "Октября" и Центре документального кино покажут более 15 картин. Помимо этого, зрители также смогут поучаствовать в дискуссиях на эту сложную тему с приглашенными гостями.В программу также включили театральные постановки. В день открытия, 17 января, в Санкт-Петербурге показали спектакль "Кабаре Терезин", а 25 января в Москве представят музыкальный перформанс "Черная книга Эстер" Евгении Беркович. Но главным событием станет вечер "Хранитель памяти". Он состоится в "Геликон-опера" (Москва) 27 января. Именно в этот день в 1945 году Красная армия освободила узников лагеря смерти "Аушвиц", более известного, как Освенцим. На вечере вручат премии Российского еврейского конгресса. Их ежегодно присуждают выдающимся людям, внесшим особый вклад в сохранность памяти о Холокосте. Во втором отделении хор и оркестр "Геликон-оперы" исполнят 13-ю симфонию Шостаковича, созданную по произведениям Евгения Евтушенко, в том числе на стихотворение "Бабий Яр".Ведущим торжественной церемонии выбрали Сергея Майорова — многократного лауреата национальной телевизионной премии "ТЭФИ". Любой гость мемориального вечера и зрители онлайн-трансляции смогут внести пожертвования. Собранные средства после направят на программу "Вернуть достоинство". Уже много лет эта организация занимается поиском мест захоронения жертв убийств в годы Холокоста, устанавливает имена погибших и возводит им памятники. В течение следующих нескольких дней также пройдут научно-практические конференции, вебинары, выставки, экскурсии и другие мероприятия. А в социальных сетях все противники любых форм ксенофобии смогут присоединиться к международной акции "Мы помним"/"We remember". Для участия необходимо сделать снимок с листом бумаги с названием акции и выложить его в соцсетях с хештегами #мыпомним #weremember, чтобы виртуальная "Свеча памяти" уже никогда не погасла. Более подробно с программой "Недели памяти" можно ознакомиться на сайте.
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израиль, москва, холокост, новости культуры, россия, третьяковская галерея, евгений евтушенко, геликон-опера, российский еврейский конгресс, освенцим
17:26 18.01.2022 (обновлено: 17:45 18.01.2022)
 
В России началась "Неделя памяти" жертв Холокоста

В России началась "Неделя памяти" жертв Холокоста

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЦеремония зажжения свечей на открытии интерактивного центра "Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 18 янв. — РИА Новости. В России началась ежегодная — восьмая по счету — "Неделя памяти", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января, говорится на сайте организаторов — Российского еврейского конгресса.
"Неделя памяти" представляет собой цикл мемориальных и образовательных мероприятий, который пройдут с 17 января по 4 февраля в разных городах нашей страны.
"Часть мероприятий пройдет в режиме онлайн. Но ключевые события решено провести в очном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемической безопасности", — отмечают организаторы.
"Неделя памяти" торжественно откроется кинопоказом российского фильма "План А", который пройдет в Цифровом деловом пространстве. Ведущим церемонии станет кинокритик и член общественного совета РЕК Антон Долин. Стать гостем вечера можно будет и онлайн.
Еще одно крупное мероприятие — фестиваль фильмов о Холокосте "Хроники Катастрофы". В эту среду, 19 января в кинозалах инженерного корпуса Третьяковской галереи, "Октября" и Центре документального кино покажут более 15 картин. Помимо этого, зрители также смогут поучаствовать в дискуссиях на эту сложную тему с приглашенными гостями.
В программу также включили театральные постановки. В день открытия, 17 января, в Санкт-Петербурге показали спектакль "Кабаре Терезин", а 25 января в Москве представят музыкальный перформанс "Черная книга Эстер" Евгении Беркович.
© Мастерская БрусникинаСцена из спектакля "Черная книга Эстер". Режиссер Женя Беркович
Сцена из спектакля Черная книга Эстер. Режиссер Женя Беркович
© Мастерская Брусникина
Сцена из спектакля "Черная книга Эстер". Режиссер Женя Беркович
Но главным событием станет вечер "Хранитель памяти". Он состоится в "Геликон-опера" (Москва) 27 января. Именно в этот день в 1945 году Красная армия освободила узников лагеря смерти "Аушвиц", более известного, как Освенцим.
На вечере вручат премии Российского еврейского конгресса. Их ежегодно присуждают выдающимся людям, внесшим особый вклад в сохранность памяти о Холокосте.
Во втором отделении хор и оркестр "Геликон-оперы" исполнят 13-ю симфонию Шостаковича, созданную по произведениям Евгения Евтушенко, в том числе на стихотворение "Бабий Яр".
Ведущим торжественной церемонии выбрали Сергея Майорова — многократного лауреата национальной телевизионной премии "ТЭФИ".
Любой гость мемориального вечера и зрители онлайн-трансляции смогут внести пожертвования. Собранные средства после направят на программу "Вернуть достоинство". Уже много лет эта организация занимается поиском мест захоронения жертв убийств в годы Холокоста, устанавливает имена погибших и возводит им памятники.
В течение следующих нескольких дней также пройдут научно-практические конференции, вебинары, выставки, экскурсии и другие мероприятия. А в социальных сетях все противники любых форм ксенофобии смогут присоединиться к международной акции "Мы помним"/"We remember". Для участия необходимо сделать снимок с листом бумаги с названием акции и выложить его в соцсетях с хештегами #мыпомним #weremember, чтобы виртуальная "Свеча памяти" уже никогда не погасла.
Более подробно с программой "Недели памяти" можно ознакомиться на сайте.
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