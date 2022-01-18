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В России началась "Неделя памяти" жертв Холокоста

В России началась "Неделя памяти" жертв Холокоста - РИА Новости, 18.01.2022

В России началась "Неделя памяти" жертв Холокоста

В России началась ежегодная — восьмая по счету — "Неделя памяти", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:26

2022-01-18T17:26

2022-01-18T17:45

культура

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МОСКВА, 18 янв. — РИА Новости. В России началась ежегодная — восьмая по счету — "Неделя памяти", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января, говорится на сайте организаторов — Российского еврейского конгресса. "Неделя памяти" представляет собой цикл мемориальных и образовательных мероприятий, который пройдут с 17 января по 4 февраля в разных городах нашей страны."Неделя памяти" торжественно откроется кинопоказом российского фильма "План А", который пройдет в Цифровом деловом пространстве. Ведущим церемонии станет кинокритик и член общественного совета РЕК Антон Долин. Стать гостем вечера можно будет и онлайн.Еще одно крупное мероприятие — фестиваль фильмов о Холокосте "Хроники Катастрофы". В эту среду, 19 января в кинозалах инженерного корпуса Третьяковской галереи, "Октября" и Центре документального кино покажут более 15 картин. Помимо этого, зрители также смогут поучаствовать в дискуссиях на эту сложную тему с приглашенными гостями.В программу также включили театральные постановки. В день открытия, 17 января, в Санкт-Петербурге показали спектакль "Кабаре Терезин", а 25 января в Москве представят музыкальный перформанс "Черная книга Эстер" Евгении Беркович. Но главным событием станет вечер "Хранитель памяти". Он состоится в "Геликон-опера" (Москва) 27 января. Именно в этот день в 1945 году Красная армия освободила узников лагеря смерти "Аушвиц", более известного, как Освенцим. На вечере вручат премии Российского еврейского конгресса. Их ежегодно присуждают выдающимся людям, внесшим особый вклад в сохранность памяти о Холокосте. Во втором отделении хор и оркестр "Геликон-оперы" исполнят 13-ю симфонию Шостаковича, созданную по произведениям Евгения Евтушенко, в том числе на стихотворение "Бабий Яр".Ведущим торжественной церемонии выбрали Сергея Майорова — многократного лауреата национальной телевизионной премии "ТЭФИ". Любой гость мемориального вечера и зрители онлайн-трансляции смогут внести пожертвования. Собранные средства после направят на программу "Вернуть достоинство". Уже много лет эта организация занимается поиском мест захоронения жертв убийств в годы Холокоста, устанавливает имена погибших и возводит им памятники. В течение следующих нескольких дней также пройдут научно-практические конференции, вебинары, выставки, экскурсии и другие мероприятия. А в социальных сетях все противники любых форм ксенофобии смогут присоединиться к международной акции "Мы помним"/"We remember". Для участия необходимо сделать снимок с листом бумаги с названием акции и выложить его в соцсетях с хештегами #мыпомним #weremember, чтобы виртуальная "Свеча памяти" уже никогда не погасла. Более подробно с программой "Недели памяти" можно ознакомиться на сайте.

https://ria.ru/20211201/shkola-1761628474.html

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израиль, москва, холокост, новости культуры, россия, третьяковская галерея, евгений евтушенко, геликон-опера, российский еврейский конгресс, освенцим