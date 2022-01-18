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Гендиректора компании "Казань" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Гендиректора компании "Казань" заподозрили в уклонении от уплаты налогов - РИА Новости, 18.01.2022
Гендиректора компании "Казань" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Следственные органы в Татарстане возбудили против гендиректора и учредителя ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" уголовное дело об уклонении... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:53
2022-01-18T12:57
казань
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следственные органы в Татарстане возбудили против гендиректора и учредителя ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 2,66 миллиарда рублей, сообщает СК РФ.В релизе отмечается, что в отношении 58-летнего гендиректора возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере)."По версии следствия, в 2013-2016 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с 7 контрагентами. В результате общество с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 2,66 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Ранее руководителю ООО "ПСО "Казань" было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 1,3 миллиарда рублей, отметили в СК. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 миллиона рублей.ПСО "Казань" возводит вторую очередь космодрома Восточный, участвовало в строительстве спортивных объектов Универсиады-2013 в Казани.
https://ria.ru/20220117/moshennichestvo-1768143274.html
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казань, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
12:53 18.01.2022 (обновлено: 12:57 18.01.2022)
 
Гендиректора компании "Казань" заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Главу ПСО "Казань" заподозрили в уклонении от налогов на 2,66 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следственные органы в Татарстане возбудили против гендиректора и учредителя ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 2,66 миллиарда рублей, сообщает СК РФ.
В релизе отмечается, что в отношении 58-летнего гендиректора возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).
"По версии следствия, в 2013-2016 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с 7 контрагентами. В результате общество с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 2,66 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Ранее руководителю ООО "ПСО "Казань" было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 1,3 миллиарда рублей, отметили в СК. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 миллиона рублей.
ПСО "Казань" возводит вторую очередь космодрома Восточный, участвовало в строительстве спортивных объектов Универсиады-2013 в Казани.
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