https://ria.ru/20220118/moskva-1768382038.html

Собянин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Москве

Собянин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 18.01.2022

Собянин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Москве

Власти Москвы усиливают антиковидные меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:54

2022-01-18T14:54

2022-01-18T16:32

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589497058_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_65bc436ab61080ac324e2c7e84bc1246.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Власти Москвы усиливают антиковидные меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.Так, продлевается режим самоизоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями."Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан", — заявил мэр.Работодатели должны перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Это правило также будет действовать до 1 апреля.Он отметил, что в поликлиниках увеличили число дежурных врачей. Они работают без выходных. Тем, у кого появились симптомы COVID-19 и нужна медицинская помощь, рекомендуется прийти в поликлинику без записи, их примут в тот же день.По словам Собянина, Москве предстоит пережить несколько сложных недель. Сейчас омикрон-штамм коронавируса уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту". В городе растет число выявляемых случаев: на предыдущей неделе оно увеличилось в два раза.При этом болезнь протекает в более легкой форме, а число госпитализаций остается сравнительно небольшим. Но если ситуация изменится к худшему, в Москве сохраняют "горячий резерв" свободных коронавирусных коек, добавил Собянин. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 8,3 тысячи инфицированных, умерли 69 человек. Общее число заразившихся превышает 2,1 миллиона, более 38 тысяч пациентов спасти не удалось.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768373181.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин