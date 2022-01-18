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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/moskva-1768382038.html
Собянин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Москве
Собянин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 18.01.2022
Собянин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Москве
Власти Москвы усиливают антиковидные меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:54
2022-01-18T16:32
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Власти Москвы усиливают антиковидные меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.Так, продлевается режим самоизоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями."Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан", — заявил мэр.Работодатели должны перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Это правило также будет действовать до 1 апреля.Он отметил, что в поликлиниках увеличили число дежурных врачей. Они работают без выходных. Тем, у кого появились симптомы COVID-19 и нужна медицинская помощь, рекомендуется прийти в поликлинику без записи, их примут в тот же день.По словам Собянина, Москве предстоит пережить несколько сложных недель. Сейчас омикрон-штамм коронавируса уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту". В городе растет число выявляемых случаев: на предыдущей неделе оно увеличилось в два раза.При этом болезнь протекает в более легкой форме, а число госпитализаций остается сравнительно небольшим. Но если ситуация изменится к худшему, в Москве сохраняют "горячий резерв" свободных коронавирусных коек, добавил Собянин. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 8,3 тысячи инфицированных, умерли 69 человек. Общее число заразившихся превышает 2,1 миллиона, более 38 тысяч пациентов спасти не удалось.
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общество, москва, сергей собянин
14:54 18.01.2022 (обновлено: 16:32 18.01.2022)
 
Собянин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Собянин продлил режим самоизоляции для пожилых до 1 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на пешеходном переходе в Москве
Прохожие на пешеходном переходе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие на пешеходном переходе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Власти Москвы усиливают антиковидные меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
Так, продлевается режим самоизоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
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14:23Распространение коронавируса
В России выявили 1682 случая штамма "омикрон"
"Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан", — заявил мэр.
Работодатели должны перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Это правило также будет действовать до 1 апреля.
"Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от нее явно преждевременно. Более того, где это возможно, я бы просил перевести на дистанционку максимальное количество работников", — добавил Собянин.
Он отметил, что в поликлиниках увеличили число дежурных врачей. Они работают без выходных. Тем, у кого появились симптомы COVID-19 и нужна медицинская помощь, рекомендуется прийти в поликлинику без записи, их примут в тот же день.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
По словам Собянина, Москве предстоит пережить несколько сложных недель. Сейчас омикрон-штамм коронавируса уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту". В городе растет число выявляемых случаев: на предыдущей неделе оно увеличилось в два раза.
При этом болезнь протекает в более легкой форме, а число госпитализаций остается сравнительно небольшим. Но если ситуация изменится к худшему, в Москве сохраняют "горячий резерв" свободных коронавирусных коек, добавил Собянин.
За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 8,3 тысячи инфицированных, умерли 69 человек. Общее число заразившихся превышает 2,1 миллиона, более 38 тысяч пациентов спасти не удалось.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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