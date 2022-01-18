https://ria.ru/20220118/moskva-1768332869.html

Сугробы в Москве за сутки выросли на четверть

Сугробы в Москве за сутки выросли на четверть - РИА Новости, 18.01.2022

Сугробы в Москве за сутки выросли на четверть

Сугробы в Москве за сутки выросли на четверть в результате снежного циклона, осадки прекратятся к 15 часам, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:47

2022-01-18T11:47

2022-01-18T11:47

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

новая москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767306605_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_f5fab5c26ffd04b5dfade47a54228e67.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сугробы в Москве за сутки выросли на четверть в результате снежного циклона, осадки прекратятся к 15 часам, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Снежный циклон, атаковавший столичный регион метелью, видимость местами ухудшалась до 800-900 метров, принес существенную прибавку к сугробам, они за сутки выросли на четверть, высота сугробов на базовой московской метеостанции ВДНХ за сутки повысилась с 29 до 37 сантиметров (норма – 28 сантиметров), в Тушино и на Балчуге до 41 сантиметра, в новой Москве – до 48 сантиметров. В Подмосковье самый высокий снежный покров образовался в Коломне – 51 сантиметр", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что по данным на 09.00 за последние 24 часа в Москве выпало 7 миллиметров осадков (месячная норма 42 миллиметра), по области больше всего насыпало в Можайске – 10 миллиметров. Снег продолжится, но станет постепенно ослабевать, а к 15 часам и вовсе прекратится.

https://ria.ru/20220118/moskva-1768306149.html

московская область (подмосковье)

москва

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, новая москва, погода