https://ria.ru/20220118/moskva-1768332869.html
Сугробы в Москве за сутки выросли на четверть
Сугробы в Москве за сутки выросли на четверть - РИА Новости, 18.01.2022
Сугробы в Москве за сутки выросли на четверть
Сугробы в Москве за сутки выросли на четверть в результате снежного циклона, осадки прекратятся к 15 часам, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:47
2022-01-18T11:47
2022-01-18T11:47
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евгений тишковец
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сугробы в Москве за сутки выросли на четверть в результате снежного циклона, осадки прекратятся к 15 часам, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Снежный циклон, атаковавший столичный регион метелью, видимость местами ухудшалась до 800-900 метров, принес существенную прибавку к сугробам, они за сутки выросли на четверть, высота сугробов на базовой московской метеостанции ВДНХ за сутки повысилась с 29 до 37 сантиметров (норма – 28 сантиметров), в Тушино и на Балчуге до 41 сантиметра, в новой Москве – до 48 сантиметров. В Подмосковье самый высокий снежный покров образовался в Коломне – 51 сантиметр", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что по данным на 09.00 за последние 24 часа в Москве выпало 7 миллиметров осадков (месячная норма 42 миллиметра), по области больше всего насыпало в Можайске – 10 миллиметров. Снег продолжится, но станет постепенно ослабевать, а к 15 часам и вовсе прекратится.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, новая москва, погода
Сугробы в Москве за сутки выросли на четверть
Синоптик "Фобоса" Тишковец: сугробы в Москве за сутки выросли на четверть