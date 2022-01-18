https://ria.ru/20220118/moskva-1768306149.html
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве - РИА Новости, 18.01.2022
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и метели, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T09:14
2022-01-18T09:14
2022-01-18T09:18
общество
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москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и метели, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве действовало до 12.00 19 января, в области - до 13.00 19 января."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 2.00 20 января, а предупреждение о метели и ветре с порывами 15-17 метров в секунду будет действует до 15.00 вторника.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
09:14 18.01.2022 (обновлено: 09:18 18.01.2022)
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за метели