https://ria.ru/20220118/moskva-1768306149.html

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве - РИА Новости, 18.01.2022

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и метели, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:14

2022-01-18T09:14

2022-01-18T09:18

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и метели, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве действовало до 12.00 19 января, в области - до 13.00 19 января."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 2.00 20 января, а предупреждение о метели и ветре с порывами 15-17 метров в секунду будет действует до 15.00 вторника.

https://ria.ru/20220118/pogoda-1768302703.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода