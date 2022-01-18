https://ria.ru/20220118/moshenniki-1768434880.html
Москвичей, желающих вступить в брак, предупредили о мошенниках
Москвичей, желающих вступить в брак, предупредили о мошенниках - РИА Новости, 18.01.2022
Москвичей, желающих вступить в брак, предупредили о мошенниках
На торговых площадках в интернете стали появляться объявления о продаже дат регистрации брака, это связано с большим спросом на февральские "красивые" даты,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:26
2022-01-18T18:26
2022-01-18T18:47
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На торговых площадках в интернете стали появляться объявления о продаже дат регистрации брака, это связано с большим спросом на февральские "красивые" даты, однако дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Москвы.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что житель Щелково передумал жениться и решил продать "красивую дату" - 22 февраля 2022 года по "красивой цене" - 22 022 022 рубля."Дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей. Процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака, где указываются все данные жениха и невесты. Посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей в заявлении по российскому законодательству не представляется возможным. В случае отказа от регистрации брака занятый слот не освобождается, он остается закрепленным за парой, подавшей заявление, до назначенной даты регистрации брака", - прокомментировали в столичном Управлении ЗАГС.Также московские ЗАГСы советуют не следовать убеждениям мошенников о возможности покупки даты и выбирать другие свободные места в отделах ЗАГС, Дворцах бракосочетания и центрах госуслуг "Мои документы".
https://ria.ru/20220118/smekh-1768321274.html
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общество, щелково, москва, управление загс г. москвы
18:26 18.01.2022 (обновлено: 18:47 18.01.2022)
Москвичей, желающих вступить в брак, предупредили о мошенниках
Москвичей предупредили о мошенниках, продающих "красивые" даты регистрации брака