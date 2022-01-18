https://ria.ru/20220118/moldaviya-1768410476.html

В Молдавии допустили ввод режима ЧП из-за угрозы прекращения поставок газа

В Молдавии допустили ввод режима ЧП из-за угрозы прекращения поставок газа - РИА Новости, 18.01.2022

В Молдавии допустили ввод режима ЧП из-за угрозы прекращения поставок газа

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге во вторник заявила, что власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:57

2022-01-18T16:57

2022-01-18T16:59

молдавия

экономика

газпром

молдовагаз

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге во вторник заявила, что власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за угрозы прекращения поставок газа в республику.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он сообщил, что компания "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном. С 1 февраля тариф на газ в стране может быть вновь увеличен."Мы рассматриваем возможность введения чрезвычайного положения, если столкнемся с угрозой прекращения поставок газа. Это будет необходимо, чтобы правительство могло быстро принимать решения и реагировать на ситуацию", - заявила Гаврилица. Она добавила, что правительство рассматривает различные варианты действий в зависимости от того, сможет ли "Молдовагаз" вовремя расплатиться с "Газпромом".Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% акций принадлежат правительству республики."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220113/gaz-1767755833.html

https://ria.ru/20220110/gaz-1767151735.html

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молдавия, экономика, газпром, молдовагаз, наталья гаврилица