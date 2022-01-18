https://ria.ru/20220118/mks-1768457326.html

Российские космонавты нашли возможное место утечки на МКС

Российские космонавты нашли возможное место утечки на МКС - РИА Новости, 18.01.2022

Российские космонавты нашли возможное место утечки на МКС

Средства для устранения негерметичности в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС доставят на ближайшем грузовом корабле... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T21:04

2022-01-18T21:04

2022-01-18T21:04

наука

антон шкаплеров

наса

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

петр дубров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Средства для устранения негерметичности в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС доставят на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", и космонавты сразу приступят к окончательному устранению утечки, сообщает пресс-служба Роскосмоса."Средства устранения негереметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточняют, что российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров в декабре нашли возможное последнее место в модуле "Звезда", откуда могла происходить утечка воздуха.В НАСА же в случае крайней необходимости рассматривали вариант с полной изоляцией отсека."Беспокойство наших партнеров необоснованно и вызывают удивление", - заявили в пресс-службе.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.

https://ria.ru/20210423/rogozin-1729649187.html

https://ria.ru/20211231/rakety-1766321803.html

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антон шкаплеров, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), петр дубров