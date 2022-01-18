Российские космонавты нашли возможное место утечки на МКС
Российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в камере модуля "Звезда"
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Средства для устранения негерметичности в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС доставят на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", и космонавты сразу приступят к окончательному устранению утечки, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
"Средства устранения негереметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки", - говорится в сообщении.
23 апреля 2021, 14:59Рогозин объяснил создание национальной орбитальной станции
В пресс-службе уточняют, что российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров в декабре нашли возможное последнее место в модуле "Звезда", откуда могла происходить утечка воздуха.
В НАСА же в случае крайней необходимости рассматривали вариант с полной изоляцией отсека.
"Беспокойство наших партнеров необоснованно и вызывают удивление", - заявили в пресс-службе.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
31 декабря 2021, 18:37НаукаРогозин заявил о планах запуска по 50-75 ракет в год через несколько лет