https://ria.ru/20220118/minsk-1768329067.html

В Белоруссии раскрыли подробности совместных учений с Россией

В Белоруссии раскрыли подробности совместных учений с Россией - РИА Новости, 18.01.2022

В Белоруссии раскрыли подробности совместных учений с Россией

Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" пройдут с 10 по 20 февраля, сообщили в минобороны Белоруссии. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:32

2022-01-18T11:32

2022-01-18T12:36

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МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" пройдут с 10 по 20 февраля, сообщили в минобороны Белоруссии.Ранее заместитель начальника генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко анонсировал внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, частью которой и станут маневры."На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость – 2022", — отметили в пресс-службе ведомства.Войска отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности, усиление участков границы на возможных направлениях незаконного проникновения боевиков на территорию Белоруссии и перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов.Помимо этого, как сообщил замминистра обороны России Александр Фомин, для проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства в зону учений перебросят 12 Су-35, два дивизиона ЗРК С-400 и один — "Панцирь-С"."Практические действия войск пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи", — отметил он.Фомин подчеркнул, что численность участников учений, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах по проведению совместных маневров в феврале на западных и южных границах республики. По его словам, это должны быть "нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".

https://ria.ru/20220117/voennye-1768171358.html

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белоруссия, вооруженные силы рф, министерство обороны белоруссии, россия