https://ria.ru/20220118/minsk-1768329067.html
В Белоруссии раскрыли подробности совместных учений с Россией
В Белоруссии раскрыли подробности совместных учений с Россией - РИА Новости, 18.01.2022
В Белоруссии раскрыли подробности совместных учений с Россией
Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" пройдут с 10 по 20 февраля, сообщили в минобороны Белоруссии. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:32
2022-01-18T11:32
2022-01-18T12:36
союзное государство
белоруссия
вооруженные силы рф
министерство обороны белоруссии
россия
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МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" пройдут с 10 по 20 февраля, сообщили в минобороны Белоруссии.Ранее заместитель начальника генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко анонсировал внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, частью которой и станут маневры."На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость – 2022", — отметили в пресс-службе ведомства.Войска отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности, усиление участков границы на возможных направлениях незаконного проникновения боевиков на территорию Белоруссии и перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов.Помимо этого, как сообщил замминистра обороны России Александр Фомин, для проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства в зону учений перебросят 12 Су-35, два дивизиона ЗРК С-400 и один — "Панцирь-С"."Практические действия войск пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи", — отметил он.Фомин подчеркнул, что численность участников учений, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах по проведению совместных маневров в феврале на западных и южных границах республики. По его словам, это должны быть "нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".
https://ria.ru/20220117/voennye-1768171358.html
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белоруссия, вооруженные силы рф, министерство обороны белоруссии, россия
11:32 18.01.2022 (обновлено: 12:36 18.01.2022)
В Белоруссии раскрыли подробности совместных учений с Россией
Минобороны Белоруссии: совместные учения России и Белоруссии пройдут с 10 по 20 февраля
МИНСК, 18 янв — РИА Новости.
Совместные учения России
и Белоруссии
"Союзная решимость-2022" пройдут с 10 по 20 февраля, сообщили в минобороны Белоруссии
.
Ранее заместитель начальника генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко анонсировал внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, частью которой и станут маневры.
"На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость – 2022", — отметили в пресс-службе ведомства.
Войска отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности, усиление участков границы на возможных направлениях незаконного проникновения боевиков на территорию Белоруссии и перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов.
Помимо этого, как сообщил замминистра обороны России Александр Фомин, для проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства в зону учений перебросят 12 Су-35, два дивизиона ЗРК С-400 и один — "Панцирь-С".
"Практические действия войск пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи", — отметил он.
Фомин подчеркнул, что численность участников учений, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
рассказал о планах по проведению совместных маневров в феврале на западных и южных границах республики. По его словам, это должны быть "нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: запада (Прибалтика
и Польша
) и юга (Украина
)".