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Приток мигрантов в Россию будет расти, заявил Медведев
Приток мигрантов в Россию будет расти, заявил Медведев - РИА Новости, 18.01.2022
Приток мигрантов в Россию будет расти, заявил Медведев
Приток мигрантов в Россию будет расти, даже несмотря на ограничения из-за пандемии, и нужна современная единая система сбора и учета информации о них, заявил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:06
2022-01-18T17:22
россия
общество
миграция
совет безопасности рф
дмитрий медведев
мигранты
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Приток мигрантов в Россию будет расти, даже несмотря на ограничения из-за пандемии, и нужна современная единая система сбора и учета информации о них, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Сегодня нам необходимо не просто подумать, а определиться с тем, каким образом сформировать единую систему сбора и учета информации в этой сфере. Об этом министр внутренних дел говорит, что система может зависнуть и рухнуть просто потому, что она не обновляется, она старая, на нее не выделяются деньги. И естественное все это отражается на всех категориях граждан - наших и иностранцах", - сказал он на совещании по повышению качества государственного управления и предоставления государственных услуг в сфере миграции.Все это, по словам Медведева, обусловлено невысоким уровнем информационной инфраструктуры в сфере миграции. "Медленно, с нарушением сроков, опозданием почти на год идет работа над проектом стратегии комплексной информатизации государственного управления миграционными процессами. До сих пор нет единой цифровой платформы, которая содержала бы информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках. Потребность в такой системе исключительно важна", - отметил он."Особенно с учетом того, что приток мигрантов в нашу страну даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, все равно будет расти", - добавил Медведев."Есть серьезные вопросы к качеству миграционного учета и государственного контроля за ним. Прокурорские проверки нередко выявляют серьезные нарушения в этой сфере. Люди далеко не всегда могут получить нормальные государственные услуги в сфере миграции, качественную медицинскую помощь. По-прежнему есть бизнес, которому выгодно привлекать в нашу страну дешевую и бесправную иностранную рабочую силу", - добавил Медведев.
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россия, общество, миграция, совет безопасности рф, дмитрий медведев, мигранты
17:06 18.01.2022 (обновлено: 17:22 18.01.2022)
 
Приток мигрантов в Россию будет расти, заявил Медведев

Зампредседателя Совета безопасности Медведев: приток мигрантов в Россию будет расти

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Приток мигрантов в Россию будет расти, даже несмотря на ограничения из-за пандемии, и нужна современная единая система сбора и учета информации о них, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Сегодня нам необходимо не просто подумать, а определиться с тем, каким образом сформировать единую систему сбора и учета информации в этой сфере. Об этом министр внутренних дел говорит, что система может зависнуть и рухнуть просто потому, что она не обновляется, она старая, на нее не выделяются деньги. И естественное все это отражается на всех категориях граждан - наших и иностранцах", - сказал он на совещании по повышению качества государственного управления и предоставления государственных услуг в сфере миграции.
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Все это, по словам Медведева, обусловлено невысоким уровнем информационной инфраструктуры в сфере миграции. "Медленно, с нарушением сроков, опозданием почти на год идет работа над проектом стратегии комплексной информатизации государственного управления миграционными процессами. До сих пор нет единой цифровой платформы, которая содержала бы информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках. Потребность в такой системе исключительно важна", - отметил он.
"Особенно с учетом того, что приток мигрантов в нашу страну даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, все равно будет расти", - добавил Медведев.
"Есть серьезные вопросы к качеству миграционного учета и государственного контроля за ним. Прокурорские проверки нередко выявляют серьезные нарушения в этой сфере. Люди далеко не всегда могут получить нормальные государственные услуги в сфере миграции, качественную медицинскую помощь. По-прежнему есть бизнес, которому выгодно привлекать в нашу страну дешевую и бесправную иностранную рабочую силу", - добавил Медведев.
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