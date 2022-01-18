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Контакт Лаврова и Блинкена прорабатывается, заявили в МИД
Контакт Лаврова и Блинкена прорабатывается, заявили в МИД - РИА Новости, 18.01.2022
Контакт Лаврова и Блинкена прорабатывается, заявили в МИД
Контакт главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:27
2022-01-18T13:27
2022-01-18T13:31
сша
россия
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Контакт главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможном контакте Лаврова и Блинкена, в МИД указали, что он "прорабатывается".
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сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен
13:27 18.01.2022 (обновлено: 13:31 18.01.2022)
Контакт Лаврова и Блинкена прорабатывается, заявили в МИД
МИД: контакт Лаврова и госсекретаря США Блинкена прорабатывается