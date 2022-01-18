https://ria.ru/20220118/mid-1768356581.html

Контакт Лаврова и Блинкена прорабатывается, заявили в МИД

Контакт Лаврова и Блинкена прорабатывается, заявили в МИД - РИА Новости, 18.01.2022

Контакт Лаврова и Блинкена прорабатывается, заявили в МИД

Контакт главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:27

2022-01-18T13:27

2022-01-18T13:31

сша

россия

сергей лавров

энтони блинкен

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Контакт главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможном контакте Лаврова и Блинкена, в МИД указали, что он "прорабатывается".

https://ria.ru/20220116/kitay-1767999890.html

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сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен