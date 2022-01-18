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В МИД опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины
В МИД опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины - РИА Новости, 18.01.2022
В МИД опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины
Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, сообщили журналистам в МИД РФ. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T09:45
2022-01-18T12:49
киев
россия
в мире
украина
львов
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, сообщили журналистам в МИД РФ."Посольство россии в Киеве работает в штатном режиме", - сказали в министерстве.Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины.Как утверждает газета, дипломатам в двух российских консульствах на Украине якобы было приказано подготовиться к выезду из страны.Издание также сообщило, что 5 января 18 человек, в основном, дети и жены российских дипломатов, якобы сели в автобусы, следующие в Россию, в течение следующих нескольких дней за ними якобы последовали еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. При этом не уточняется, сколько среди них было дипломатов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html
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киев, россия, в мире, украина, львов, дмитрий песков, нато
09:45 18.01.2022 (обновлено: 12:49 18.01.2022)
 
В МИД опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины

МИД России о статье NYT про эвакуацию дипломатов с Украины: посольство работает штатно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, сообщили журналистам в МИД РФ.
"Посольство россии в Киеве работает в штатном режиме", - сказали в министерстве.
Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины.
Как утверждает газета, дипломатам в двух российских консульствах на Украине якобы было приказано подготовиться к выезду из страны.
Издание также сообщило, что 5 января 18 человек, в основном, дети и жены российских дипломатов, якобы сели в автобусы, следующие в Россию, в течение следующих нескольких дней за ними якобы последовали еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. При этом не уточняется, сколько среди них было дипломатов.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 08:00
ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию
 
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