https://ria.ru/20220118/mid-1768309011.html

В МИД опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины

В МИД опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины - РИА Новости, 18.01.2022

В МИД опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины

Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, сообщили журналистам в МИД РФ. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:45

2022-01-18T09:45

2022-01-18T12:49

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, сообщили журналистам в МИД РФ."Посольство россии в Киеве работает в штатном режиме", - сказали в министерстве.Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины.Как утверждает газета, дипломатам в двух российских консульствах на Украине якобы было приказано подготовиться к выезду из страны.Издание также сообщило, что 5 января 18 человек, в основном, дети и жены российских дипломатов, якобы сели в автобусы, следующие в Россию, в течение следующих нескольких дней за ними якобы последовали еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. При этом не уточняется, сколько среди них было дипломатов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

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киев, россия, в мире, украина, львов, дмитрий песков, нато