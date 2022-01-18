https://ria.ru/20220118/microsoft-1768411682.html
Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard
Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard - РИА Новости, 18.01.2022
Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard
Microsoft сообщила о намерении купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard, сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:01
2022-01-18T17:01
2022-01-18T18:15
экономика
технологии
вашингтон (штат)
билл гейтс
microsoft corporation
windows
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622209_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_c63cfd861a52cb8695c2119ab7b1eef6.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Microsoft сообщила о намерении купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard, сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов.Microsoft рассчитывает закрыть сделку в 2023 финансовом году по цене 95 долларов за акцию. Ожидается, что после этого она станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sony.Бизнес Activision Blizzard возглавит гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер.В сделку войдут культовые франшизы студий Activision, Blizzard и King, включая Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.Компания планирует запустить продукты Activision Blizzard в подписной сервис Game Pass.После объявления о сделке акции Activision Blizzard выросли примерно на треть.
https://ria.ru/20210929/blizzard-1752243648.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622209_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_af7f8deaadb9063549519c87733cc878.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, вашингтон (штат), билл гейтс, microsoft corporation, windows
17:01 18.01.2022 (обновлено: 18:15 18.01.2022)
Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard
Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Microsoft
сообщила о намерении купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard, сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов.
"Сегодня Microsoft объявила о планах по приобретению Activision Blizzard, лидера в области разработки игр и издателя интерактивного развлекательного контента", — говорится в сообщении компании.
Microsoft рассчитывает закрыть сделку в 2023 финансовом году по цене 95 долларов за акцию. Ожидается, что после этого она станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sony.
Бизнес Activision Blizzard возглавит гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер.
В сделку войдут культовые франшизы студий Activision, Blizzard и King, включая Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.
Компания планирует запустить продукты Activision Blizzard в подписной сервис Game Pass.
После объявления о сделке акции Activision Blizzard выросли примерно на треть.