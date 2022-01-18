https://ria.ru/20220118/microsoft-1768411682.html

Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard

Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard - РИА Новости, 18.01.2022

Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard

Microsoft сообщила о намерении купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard, сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:01

2022-01-18T17:01

2022-01-18T18:15

экономика

технологии

вашингтон (штат)

билл гейтс

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Microsoft сообщила о намерении купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard, сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов.Microsoft рассчитывает закрыть сделку в 2023 финансовом году по цене 95 долларов за акцию. Ожидается, что после этого она станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sony.Бизнес Activision Blizzard возглавит гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер.В сделку войдут культовые франшизы студий Activision, Blizzard и King, включая Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.Компания планирует запустить продукты Activision Blizzard в подписной сервис Game Pass.После объявления о сделке акции Activision Blizzard выросли примерно на треть.

https://ria.ru/20210929/blizzard-1752243648.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, вашингтон (штат), билл гейтс, microsoft corporation, windows