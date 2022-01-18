https://ria.ru/20220118/mgu-1768352838.html
В МГУ не планируют вводить новые антиковидные меры
В МГУ не планируют вводить новые антиковидные меры - РИА Новости, 18.01.2022
В МГУ не планируют вводить новые антиковидные меры
Введение новых мер от коронавирусной инфекции в МГУ не планируется, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:16
2022-01-18T13:16
2022-01-18T13:28
общество
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Введение новых мер от коронавирусной инфекции в МГУ не планируется, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий."Мы не предполагаем новых мер, будем исходить из ситуации в стране. Есть рекомендации Роспотребнадзора и врачей. Мы их будем соблюдать. Готовится новое расписание, группы, если все будет благополучно, будут учиться очно с соблюдением норм. Большие аудитории, скорее всего, будут дистантные", - сказал Садовничий во вторник во время пресс-конференции.Пресс-служба вуза уточнила РИА Новости, что на данный момент в Московском университете учатся в смешанном формате - дистанционно проходят поточные лекции, очно - семинары, практики, занятия в небольших группах.При ухудшении эпидемиологической обстановки будет предусмотрена возможность реализации основных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий, следует из приказа ректора МГУ, который есть в распоряжении РИА Новости.
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:16 18.01.2022 (обновлено: 13:28 18.01.2022)
В МГУ не планируют вводить новые антиковидные меры
Ректор МГУ Садовничий: в вузе не планируется вводить новые меры против коронавируса
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Введение новых мер от коронавирусной инфекции в МГУ не планируется, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий
.
"Мы не предполагаем новых мер, будем исходить из ситуации в стране. Есть рекомендации Роспотребнадзора и врачей. Мы их будем соблюдать. Готовится новое расписание, группы, если все будет благополучно, будут учиться очно с соблюдением норм. Большие аудитории, скорее всего, будут дистантные", - сказал Садовничий во вторник во время пресс-конференции.
Пресс-служба вуза уточнила РИА Новости, что на данный момент в Московском университете учатся в смешанном формате - дистанционно проходят поточные лекции, очно - семинары, практики, занятия в небольших группах.
При ухудшении эпидемиологической обстановки будет предусмотрена возможность реализации основных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий, следует из приказа ректора МГУ, который есть в распоряжении РИА Новости.