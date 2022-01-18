https://ria.ru/20220118/mgu-1768352838.html

В МГУ не планируют вводить новые антиковидные меры

В МГУ не планируют вводить новые антиковидные меры - РИА Новости, 18.01.2022

В МГУ не планируют вводить новые антиковидные меры

Введение новых мер от коронавирусной инфекции в МГУ не планируется, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:16

2022-01-18T13:16

2022-01-18T13:28

общество

мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Введение новых мер от коронавирусной инфекции в МГУ не планируется, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий."Мы не предполагаем новых мер, будем исходить из ситуации в стране. Есть рекомендации Роспотребнадзора и врачей. Мы их будем соблюдать. Готовится новое расписание, группы, если все будет благополучно, будут учиться очно с соблюдением норм. Большие аудитории, скорее всего, будут дистантные", - сказал Садовничий во вторник во время пресс-конференции.Пресс-служба вуза уточнила РИА Новости, что на данный момент в Московском университете учатся в смешанном формате - дистанционно проходят поточные лекции, очно - семинары, практики, занятия в небольших группах.При ухудшении эпидемиологической обстановки будет предусмотрена возможность реализации основных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий, следует из приказа ректора МГУ, который есть в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20220117/vaktsina-1768158743.html

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общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, коронавирус covid-19, коронавирус в россии