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На синей ветке метро Москвы остановлено движение от "Киевской" до "Курской"
На синей ветке метро Москвы остановлено движение от "Киевской" до "Курской" - РИА Новости, 18.01.2022
На синей ветке метро Москвы остановлено движение от "Киевской" до "Курской"
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за пассажира на пути, сообщает Московское метро в Twitter. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:20
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происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за пассажира на пути, сообщает Московское метро в Twitter.Ранее сообщалось, что поезда идут с увеличенными интервалами."На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.По его словам, пострадавшую подняли на платформу без участия спасателей. Обстоятельства происшествия и состояние женщины уточняются.
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происшествия, московский метрополитен, москва
10:20 18.01.2022 (обновлено: 10:43 18.01.2022)
 
На синей ветке метро Москвы остановлено движение от "Киевской" до "Курской"

На Арбатско-Покровской ветке метро Москвы остановили движение от "Киевской" до "Курской"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за пассажира на пути, сообщает Московское метро в Twitter.
Ранее сообщалось, что поезда идут с увеличенными интервалами.
"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
"Произошло падение женщины на рельсы на станции "Смоленская", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, пострадавшую подняли на платформу без участия спасателей. Обстоятельства происшествия и состояние женщины уточняются.
 
ПроисшествияМосковский метрополитенМосква
 
 
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