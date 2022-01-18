https://ria.ru/20220118/metro-1768313645.html

На синей ветке метро Москвы остановлено движение от "Киевской" до "Курской"

На синей ветке метро Москвы остановлено движение от "Киевской" до "Курской" - РИА Новости, 18.01.2022

На синей ветке метро Москвы остановлено движение от "Киевской" до "Курской"

На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за пассажира на пути, сообщает Московское метро в Twitter. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:20

2022-01-18T10:20

2022-01-18T10:43

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за пассажира на пути, сообщает Московское метро в Twitter.Ранее сообщалось, что поезда идут с увеличенными интервалами."На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.По его словам, пострадавшую подняли на платформу без участия спасателей. Обстоятельства происшествия и состояние женщины уточняются.

москва

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2022

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происшествия, московский метрополитен, москва