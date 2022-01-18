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Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление информации
Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление информации - РИА Новости, 18.01.2022
Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление информации
Компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оспорила оборотный штраф в почти 2 миллиарда рублей, наложенный за неудаление запрещенной... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:59
2022-01-18T11:59
2022-01-18T12:08
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оспорила оборотный штраф в почти 2 миллиарда рублей, наложенный за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук."В суд поступила апелляционная жалоба", - сказала она, отметив, что дата ее рассмотрения пока не назначена.В декабре в России на IT-гиганты впервые были наложены оборотные штрафы. Суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta.
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11:59 18.01.2022 (обновлено: 12:08 18.01.2022)
Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление информации
Meta оспорила штраф в два миллиарда рублей, наложенный за неудаление информации