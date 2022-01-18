https://ria.ru/20220118/meta-1768335137.html

Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление информации

Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление информации - РИА Новости, 18.01.2022

Meta оспорила назначение оборотного штрафа за неудаление информации

Компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оспорила оборотный штраф в почти 2 миллиарда рублей, наложенный за неудаление запрещенной... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:59

2022-01-18T11:59

2022-01-18T12:08

москва

google

facebook

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cbbc3e149a6d151c8d5b8510bbe7982.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Компаниям Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оспорила оборотный штраф в почти 2 миллиарда рублей, наложенный за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук."В суд поступила апелляционная жалоба", - сказала она, отметив, что дата ее рассмотрения пока не назначена.В декабре в России на IT-гиганты впервые были наложены оборотные штрафы. Суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta.

https://ria.ru/20220117/shtrafy-1768284711.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, google, facebook, россия