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Наполеоновские планы достающего немцев посла Украины
Посол Украины решил научить немцев считаться с "великой европейской нацией" - РИА Новости, 18.01.2022
Наполеоновские планы достающего немцев посла Украины
Германия не воспринимает Украину как "великую культурную европейскую нацию" и потому зачастую игнорирует ее интересы, заявил в интервью агентству "Укринформ"... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T03:54
2022-01-18T13:00
в мире
украина
германия
нато
андрей мельник
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Германия не воспринимает Украину как "великую культурную европейскую нацию" и потому зачастую игнорирует ее интересы, заявил в интервью агентству "Укринформ" украинский посол в Берлине Андрей Мельник."Думаю, что в этом наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание", — пожаловался он.По его словам, пока "шедевры украинских композиторов" не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все "справедливые политические требования" Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.В то же время, подчеркнул Мельник, украинские дипломаты смогли мощно заявить о себе, так что немецкая элита, "журналистский бомонд" и эксперты "знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь".По его словам, сейчас Украина вынуждена вести в Германии "военную дипломатию". При этом Мельник признал, что его активность не всегда вызывает в Берлине восторг и еще реже — энтузиазм и положительные эмоции."Мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но и часто открытым текстом очень настойчиво советовали нашу медийную составляющую дипломатии немножко притормозить и свернуть", — пояснил посол.Мельник постоянно выступает с сомнительными высказываниями. Так, он заявлял, что Берлин должен помочь Киеву вернуть под контроль Крым: по его словам, это моральный долг Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Кроме того, он говорил о том, что та же "историческая ответственность" обязывает Берлин добиваться вступления Украины в НАТО.
https://ria.ru/20211222/melnik-1764833065.html
https://ria.ru/20220117/posol-1768137644.html
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в мире, украина, германия, нато, андрей мельник
03:54 18.01.2022 (обновлено: 13:00 18.01.2022)
 
Посол Украины решил научить немцев считаться с "великой европейской нацией"

Посол Украины Мельник заявил об игнорировании Германией интересов Киева

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : МЗС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Германия не воспринимает Украину как "великую культурную европейскую нацию" и потому зачастую игнорирует ее интересы, заявил в интервью агентству "Укринформ" украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
"Думаю, что в этом наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание", — пожаловался он.
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Посол Украины в Германии пожаловался, что немцы отправляют его "погулять"
По его словам, пока "шедевры украинских композиторов" не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все "справедливые политические требования" Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.
В то же время, подчеркнул Мельник, украинские дипломаты смогли мощно заявить о себе, так что немецкая элита, "журналистский бомонд" и эксперты "знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь".
По его словам, сейчас Украина вынуждена вести в Германии "военную дипломатию". При этом Мельник признал, что его активность не всегда вызывает в Берлине восторг и еще реже — энтузиазм и положительные эмоции.
"Мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но и часто открытым текстом очень настойчиво советовали нашу медийную составляющую дипломатии немножко притормозить и свернуть", — пояснил посол.
Мельник постоянно выступает с сомнительными высказываниями. Так, он заявлял, что Берлин должен помочь Киеву вернуть под контроль Крым: по его словам, это моральный долг Германии, вытекающий из "вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию". Кроме того, он говорил о том, что та же "историческая ответственность" обязывает Берлин добиваться вступления Украины в НАТО.
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