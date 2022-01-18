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Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть

Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть - РИА Новости, 18.01.2022

Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть

Президент Ирана Ибрахим Раиси в рамках визита в Россию посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:17

2022-01-18T11:17

2022-01-18T11:19

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в рамках визита в Россию посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством, сообщил РИА Новости источник в Духовном управлении мусульман РФ."В рамках визита у нас запланирована такая встреча. Такие встречи проходят регулярно: когда приезжают руководители стран по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Соответственно, некоторые из руководителей государств включают в план посещение Московской соборной мечети, встречу с духовным лидером мусульман России, муфтием шейхом Равилем Гайнутдином. Будет двусторонняя встреча, также запланировано общение с муфтиями и имамами из разных регионов нашей страны", - сказал собеседник агентства.Как заявил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Раиси выступит на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в четверг. Телеканал "Россия 1" ранее сообщил, что президент России Владимир Путин на этой неделе проведет переговоры с иранским коллегой в Москве.

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москва, равиль гайнутдин, госдума рф, московская соборная мечеть, александр жуков, россия, ибрахим раиси