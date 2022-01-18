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Религия
https://ria.ru/20220118/mechet-1768326252.html
Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть
Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть - РИА Новости, 18.01.2022
Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть
Президент Ирана Ибрахим Раиси в рамках визита в Россию посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:17
2022-01-18T11:19
религия
москва
равиль гайнутдин
госдума рф
московская соборная мечеть
александр жуков
россия
ибрахим раиси
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в рамках визита в Россию посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством, сообщил РИА Новости источник в Духовном управлении мусульман РФ."В рамках визита у нас запланирована такая встреча. Такие встречи проходят регулярно: когда приезжают руководители стран по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Соответственно, некоторые из руководителей государств включают в план посещение Московской соборной мечети, встречу с духовным лидером мусульман России, муфтием шейхом Равилем Гайнутдином. Будет двусторонняя встреча, также запланировано общение с муфтиями и имамами из разных регионов нашей страны", - сказал собеседник агентства.Как заявил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Раиси выступит на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в четверг. Телеканал "Россия 1" ранее сообщил, что президент России Владимир Путин на этой неделе проведет переговоры с иранским коллегой в Москве.
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москва, равиль гайнутдин, госдума рф, московская соборная мечеть, александр жуков, россия, ибрахим раиси
11:17 18.01.2022 (обновлено: 11:19 18.01.2022)
 

Президент Ирана посетит Московскую соборную мечеть

© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей НаместниковПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси в рамках визита в Россию посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством, сообщил РИА Новости источник в Духовном управлении мусульман РФ.
"В рамках визита у нас запланирована такая встреча. Такие встречи проходят регулярно: когда приезжают руководители стран по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Соответственно, некоторые из руководителей государств включают в план посещение Московской соборной мечети, встречу с духовным лидером мусульман России, муфтием шейхом Равилем Гайнутдином. Будет двусторонняя встреча, также запланировано общение с муфтиями и имамами из разных регионов нашей страны", - сказал собеседник агентства.
Как заявил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Раиси выступит на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в четверг. Телеканал "Россия 1" ранее сообщил, что президент России Владимир Путин на этой неделе проведет переговоры с иранским коллегой в Москве.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 11:25
Раиси обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество
 
РелигияМоскваРавиль ГайнутдинГосдума РФМосковская соборная мечетьАлександр ЖуковРоссияИбрахим Раиси
 
 
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