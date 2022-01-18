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Пропавшие на снегоходе в Мурманской области отец с сыном вышли на связь
Пропавшие на снегоходе в Мурманской области отец с сыном вышли на связь - РИА Новости, 18.01.2022
Пропавшие на снегоходе в Мурманской области отец с сыном вышли на связь
Отец и сын, пропавшие в понедельник утром во время поездки на снегоходе на севере Мурманской области, вышли на связь и сообщили о поломке техники и своем... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:47
2022-01-18T10:47
происшествия
мурманская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
никель (город)
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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Отец и сын, пропавшие в понедельник утром во время поездки на снегоходе на севере Мурманской области, вышли на связь и сообщили о поломке техники и своем удовлетворительном состоянии, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС."Потерявшиеся вышли на связь, слышат снегоходы, определяются по месту. Состояние удовлетворительное, предварительно в медицинской помощи не нуждаются, сломался снегоход. Спасатели следуют к ним", - заявили в ведомстве.Накануне в ГУМЧС поступило сообщение, что мужчина 1975 года рождения со своим сыном 2014 года рождения уехали утром на снегоходе от поселка Никель на севере области к озеру Заяц, должны были вернуться с наступлением темноты, однако на связь не выходили. На место оперативно выехали спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, к ним присоединились волонтеры. Ночью группировка спасателей была усилена.В понедельник на северо-западе области наблюдалась штормовая погода – сильный снегопад и ветер, были закрыты многие дороги, аэропорт.
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происшествия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), никель (город)
10:47 18.01.2022
 
Пропавшие на снегоходе в Мурманской области отец с сыном вышли на связь

Пропавшие в Мурманской области отец с сыном вышли на связь, у них сломался снегоход

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСнегоход. Мурманская область
Снегоход. Мурманская область - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Снегоход. Мурманская область
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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Отец и сын, пропавшие в понедельник утром во время поездки на снегоходе на севере Мурманской области, вышли на связь и сообщили о поломке техники и своем удовлетворительном состоянии, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Потерявшиеся вышли на связь, слышат снегоходы, определяются по месту. Состояние удовлетворительное, предварительно в медицинской помощи не нуждаются, сломался снегоход. Спасатели следуют к ним", - заявили в ведомстве.
Накануне в ГУМЧС поступило сообщение, что мужчина 1975 года рождения со своим сыном 2014 года рождения уехали утром на снегоходе от поселка Никель на севере области к озеру Заяц, должны были вернуться с наступлением темноты, однако на связь не выходили. На место оперативно выехали спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, к ним присоединились волонтеры. Ночью группировка спасателей была усилена.
В понедельник на северо-западе области наблюдалась штормовая погода – сильный снегопад и ветер, были закрыты многие дороги, аэропорт.
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ПроисшествияМурманская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Никель (город)
 
 
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