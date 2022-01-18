https://ria.ru/20220118/mchs-1768306664.html

В Заполярье отец с семилетним сыном пропали, катаясь на снегоходе

В Заполярье отец с семилетним сыном пропали, катаясь на снегоходе - РИА Новости, 18.01.2022

В Заполярье отец с семилетним сыном пропали, катаясь на снегоходе

Спасатели ведут поиски мужчины и мальчика, которые в понедельник утром отправились на снегоходе на озеро Заяц на севере Мурманской области и пропали, сообщили в РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:23

2022-01-18T09:23

2022-01-18T09:23

происшествия

мурманская область

никель (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594835546_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_6dc4f40dfc0902aea7e9a02c6fe89277.jpg

МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Спасатели ведут поиски мужчины и мальчика, которые в понедельник утром отправились на снегоходе на озеро Заяц на севере Мурманской области и пропали, сообщили в региональном ГУМЧС.Накануне в ГУМЧС поступило сообщение, что мужчина 1975 года рождения со своим сыном 2014 года рождения уехали утром на снегоходе от поселка Никель на севере области к озеру Заяц, должны были вернуться с наступлением темноты, однако на связь не выходят."На место оперативно выехали спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра в составе четырех человек и четырех единиц техники. В поисковых работах также принимали участие волонтеры в составе шести человек и трех единиц техники", - говорится в сообщении.В 3.40 вторника на усиление группировки выехала вторая группа спасателей - три человека и две единицы техники. В настоящее время поиски продолжаются.В понедельник на северо-западе области наблюдалась штормовая погода – сильный снегопад и ветер, были закрыты многие дороги, аэропорт.

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/snegokhod-1764946453.html

мурманская область

никель (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманская область, никель (город)