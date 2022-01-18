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ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.01.2022
ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
Вооруженные силы Украины используют автомобили с символикой представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T23:24
2022-01-18T23:24
в мире
украина
киев
донбасс
эдуард басурин
широкино
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины используют автомобили с символикой представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе для подвоза к линии соприкосновения боеприпасов, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Наши наблюдатели вновь зафиксировали подвоз боеприпасов на автомобиле "ЗИЛ" с надписью "СЦКК" на позиции боевиков в районе Широкино (под контролем Киева - ред.)", - заявил Басурин.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.-
https://ria.ru/20220118/boytsy-1768467009.html
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в мире, украина, киев, донбасс, эдуард басурин, широкино, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
23:24 18.01.2022
 
ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР

В ДНР сообщили об использовании ВСУ машин с символикой СЦКК для доставки боеприпасов

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины используют автомобили с символикой представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе для подвоза к линии соприкосновения боеприпасов, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Наши наблюдатели вновь зафиксировали подвоз боеприпасов на автомобиле "ЗИЛ" с надписью "СЦКК" на позиции боевиков в районе Широкино (под контролем Киева - ред.)", - заявил Басурин.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 23:05
В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.-
Военнослужащие нацгвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 21:04
Украину предупредили о раздроблении страны в случае вступления в НАТО
 
В миреУкраинаКиевДонбассЭдуард БасуринШирокиноСЦККСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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