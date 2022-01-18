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ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР

ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.01.2022

ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР

Вооруженные силы Украины используют автомобили с символикой представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T23:24

2022-01-18T23:24

2022-01-18T23:24

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины используют автомобили с символикой представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе для подвоза к линии соприкосновения боеприпасов, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Наши наблюдатели вновь зафиксировали подвоз боеприпасов на автомобиле "ЗИЛ" с надписью "СЦКК" на позиции боевиков в районе Широкино (под контролем Киева - ред.)", - заявил Басурин.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.-

https://ria.ru/20220118/boytsy-1768467009.html

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768457174.html

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в мире, украина, киев, донбасс, эдуард басурин, широкино, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия