https://ria.ru/20220118/marvel-1768347203.html

Оскар Айзек и Итан Хоук снялись в новом сериале Marvel

Оскар Айзек и Итан Хоук снялись в новом сериале Marvel - РИА Новости, 18.01.2022

Оскар Айзек и Итан Хоук снялись в новом сериале Marvel

В Сети появился трейлер нового сериала Marvel — "Лунный рыцарь". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:55

2022-01-18T15:55

2022-01-18T15:55

культура

итан хоук

marvel comics

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768341162_870:0:4511:2048_1920x0_80_0_0_cd9666c0d304a585bb1fd77c6dd35c7d.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер нового сериала Marvel — "Лунный рыцарь". Об этом сообщает Collider. Главную роль исполнил Оскар Айзек ("Дюна", "Сцены из супружеской жизни"). Он сыграл скромного работника сувенирной лавки Стивена Гранта, который страдает от провалов в памяти и странных видений. В трейлере показано, как персонаж Айзека мучается, пытаясь отличить явь от сна, и пугается, когда в очередной раз ему что-то показалось. В одной из сцен, например, он принял старушку за монстра и дико перепугался, ведь спрятаться от чудовища ему было негде. Потом ему пришлось оправдываться перед бабушкой за странное поведение и придумывать нелепое объяснение, почему же он вжался в угол, когда ее увидел.Согласно синопсису, Грант страдает диссоциативным расстройством. Одно тело он делит с наемником Марком Спектором. Враги последнего подбираются к Стивену все ближе, герой должен разобраться с ними и своей субличностью, а также он оказывается вовлечен в дела египетских богов. Антагониста сыграл Итан Хоук. Актер признавался, что за основу образа своего героя взял реального человека — Дэвида Кореша, лидера секты "Ветвь Давидова". Роль Хоук получил отчасти благодаря Айзеку. Тому очень понравился фильм "Птица доброго Господа", в котором Хоук сыграл борца за отмену рабства Джона Брауна. Оскар рассказал Итану о проекте и поинтересовался будет ли ему интересна роль злодея.В сериале "Лунный рыцарь" шесть эпизодов. Его премьера состоится на платформе Disney+ 30 марта.

https://ria.ru/20220111/review-1767164669.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

итан хоук, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть