Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220118/marvel-1768347203.html
Оскар Айзек и Итан Хоук снялись в новом сериале Marvel
Оскар Айзек и Итан Хоук снялись в новом сериале Marvel - РИА Новости, 18.01.2022
Оскар Айзек и Итан Хоук снялись в новом сериале Marvel
В Сети появился трейлер нового сериала Marvel — "Лунный рыцарь". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:55
2022-01-18T15:55
культура
итан хоук
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768341162_870:0:4511:2048_1920x0_80_0_0_cd9666c0d304a585bb1fd77c6dd35c7d.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер нового сериала Marvel — "Лунный рыцарь". Об этом сообщает Collider. Главную роль исполнил Оскар Айзек ("Дюна", "Сцены из супружеской жизни"). Он сыграл скромного работника сувенирной лавки Стивена Гранта, который страдает от провалов в памяти и странных видений. В трейлере показано, как персонаж Айзека мучается, пытаясь отличить явь от сна, и пугается, когда в очередной раз ему что-то показалось. В одной из сцен, например, он принял старушку за монстра и дико перепугался, ведь спрятаться от чудовища ему было негде. Потом ему пришлось оправдываться перед бабушкой за странное поведение и придумывать нелепое объяснение, почему же он вжался в угол, когда ее увидел.Согласно синопсису, Грант страдает диссоциативным расстройством. Одно тело он делит с наемником Марком Спектором. Враги последнего подбираются к Стивену все ближе, герой должен разобраться с ними и своей субличностью, а также он оказывается вовлечен в дела египетских богов. Антагониста сыграл Итан Хоук. Актер признавался, что за основу образа своего героя взял реального человека — Дэвида Кореша, лидера секты "Ветвь Давидова". Роль Хоук получил отчасти благодаря Айзеку. Тому очень понравился фильм "Птица доброго Господа", в котором Хоук сыграл борца за отмену рабства Джона Брауна. Оскар рассказал Итану о проекте и поинтересовался будет ли ему интересна роль злодея.В сериале "Лунный рыцарь" шесть эпизодов. Его премьера состоится на платформе Disney+ 30 марта.
https://ria.ru/20220111/review-1767164669.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768341162_1068:0:3799:2048_1920x0_80_0_0_4d11fdbeb01c107d53158076a712db23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итан хоук, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
15:55 18.01.2022
 
Оскар Айзек и Итан Хоук снялись в новом сериале Marvel

Оскар Айзек и Итан Хоук снялись в новом сериале Marvel "Лунный рыцарь"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер нового сериала Marvel — "Лунный рыцарь". Об этом сообщает Collider.
Главную роль исполнил Оскар Айзек ("Дюна", "Сцены из супружеской жизни"). Он сыграл скромного работника сувенирной лавки Стивена Гранта, который страдает от провалов в памяти и странных видений.
В трейлере показано, как персонаж Айзека мучается, пытаясь отличить явь от сна, и пугается, когда в очередной раз ему что-то показалось. В одной из сцен, например, он принял старушку за монстра и дико перепугался, ведь спрятаться от чудовища ему было негде. Потом ему пришлось оправдываться перед бабушкой за странное поведение и придумывать нелепое объяснение, почему же он вжался в угол, когда ее увидел.
Согласно синопсису, Грант страдает диссоциативным расстройством. Одно тело он делит с наемником Марком Спектором. Враги последнего подбираются к Стивену все ближе, герой должен разобраться с ними и своей субличностью, а также он оказывается вовлечен в дела египетских богов.
© Marvel EntertainmentКадр из трейлера к сериалу "Лунный рыцарь"
Кадр из трейлера к сериалу Лунный рыцарь
1 из 2
Кадр из трейлера к сериалу "Лунный рыцарь"
© Marvel Entertainment
© Marvel EntertainmentКадр из трейлера к сериалу "Лунный рыцарь"
Кадр из трейлера к сериалу Лунный рыцарь
2 из 2
Кадр из трейлера к сериалу "Лунный рыцарь"
© Marvel Entertainment
1 из 2
Кадр из трейлера к сериалу "Лунный рыцарь"
© Marvel Entertainment
2 из 2
Кадр из трейлера к сериалу "Лунный рыцарь"
© Marvel Entertainment
Антагониста сыграл Итан Хоук. Актер признавался, что за основу образа своего героя взял реального человека — Дэвида Кореша, лидера секты "Ветвь Давидова". Роль Хоук получил отчасти благодаря Айзеку. Тому очень понравился фильм "Птица доброго Господа", в котором Хоук сыграл борца за отмену рабства Джона Брауна. Оскар рассказал Итану о проекте и поинтересовался будет ли ему интересна роль злодея.
В сериале "Лунный рыцарь" шесть эпизодов. Его премьера состоится на платформе Disney+ 30 марта.
Кадр из сериала Миротворец
11 января, 07:52Культура
За что критики хвалят и ругают спин-офф "Отряда самоубийц: Миссия навылет"
 
КультураИтан ХоукMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках