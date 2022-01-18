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Любимова назвала "Пушкинскую карту" вызовом для культурных учреждений
Любимова назвала "Пушкинскую карту" вызовом для культурных учреждений - РИА Новости, 18.01.2022
Любимова назвала "Пушкинскую карту" вызовом для культурных учреждений
Проект "Пушкинская карта" был вызовом для учреждений культуры, с которым ведётся серьезная работа, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:08
2022-01-18T14:08
2022-01-18T14:12
москва
владимир путин
ольга любимова
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культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Проект "Пушкинская карта" был вызовом для учреждений культуры, с которым ведётся серьезная работа, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Пушкинская карта" - это вызов был для нас всех. Мы Вам очень благодарны, потому что это очень технологичная, на самом деле, процедура, и вызов для всех наших учреждений культуры", - сказала Любимова.Министр подчеркнула, что ведётся очень серьезная работа с экспертными советами, которые предлагают ведомству из регионов."Мы также проверяем этого уровне федерального экспертного совета, потому что у карты должна быть образовательная и просветительская деятельность", - добавила Любимова.На вопрос Путина о том, посещают ли по "Пушкинской карте" учреждения в своих регионах или же "передвигаются", Любимова ответила, что на каникулах это представляется возможным."Девочка из Сибири купила билет в Театр Сатиры в Москве. По всей видимости, они собирались приехать с семьей, и она собиралась пойти", — сказала Любимова."Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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москва, владимир путин, ольга любимова, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры
14:08 18.01.2022 (обновлено: 14:12 18.01.2022)
Любимова назвала "Пушкинскую карту" вызовом для культурных учреждений
Глава Минкульта Любимова: "Пушкинская карта" стала вызовом для культурных учреждений
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Проект "Пушкинская карта" был вызовом для учреждений культуры, с которым ведётся серьезная работа, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова
в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Пушкинская карта" - это вызов был для нас всех. Мы Вам очень благодарны, потому что это очень технологичная, на самом деле, процедура, и вызов для всех наших учреждений культуры", - сказала Любимова.
Министр подчеркнула, что ведётся очень серьезная работа с экспертными советами, которые предлагают ведомству из регионов.
"Мы также проверяем этого уровне федерального экспертного совета, потому что у карты должна быть образовательная и просветительская деятельность", - добавила Любимова.
На вопрос Путина о том, посещают ли по "Пушкинской карте" учреждения в своих регионах или же "передвигаются", Любимова ответила, что на каникулах это представляется возможным.
"Девочка из Сибири купила билет в Театр Сатиры в Москве
. По всей видимости, они собирались приехать с семьей, и она собиралась пойти", — сказала Любимова.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.