https://ria.ru/20220118/lyubimova-1768366385.html

Любимова назвала "Пушкинскую карту" вызовом для культурных учреждений

Любимова назвала "Пушкинскую карту" вызовом для культурных учреждений - РИА Новости, 18.01.2022

Любимова назвала "Пушкинскую карту" вызовом для культурных учреждений

Проект "Пушкинская карта" был вызовом для учреждений культуры, с которым ведётся серьезная работа, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:08

2022-01-18T14:08

2022-01-18T14:12

москва

владимир путин

ольга любимова

россия

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768364700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_058f43a7ddd351a0be9f764cd7bc48c6.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Проект "Пушкинская карта" был вызовом для учреждений культуры, с которым ведётся серьезная работа, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Пушкинская карта" - это вызов был для нас всех. Мы Вам очень благодарны, потому что это очень технологичная, на самом деле, процедура, и вызов для всех наших учреждений культуры", - сказала Любимова.Министр подчеркнула, что ведётся очень серьезная работа с экспертными советами, которые предлагают ведомству из регионов."Мы также проверяем этого уровне федерального экспертного совета, потому что у карты должна быть образовательная и просветительская деятельность", - добавила Любимова.На вопрос Путина о том, посещают ли по "Пушкинской карте" учреждения в своих регионах или же "передвигаются", Любимова ответила, что на каникулах это представляется возможным."Девочка из Сибири купила билет в Театр Сатиры в Москве. По всей видимости, они собирались приехать с семьей, и она собиралась пойти", — сказала Любимова."Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20211227/gosduma-1765595875.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир путин, ольга любимова, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры