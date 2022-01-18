https://ria.ru/20220118/lykova-1768308403.html

Отшельница Агафья Лыкова сдала отрицательный тест на COVID-19

Отшельница Агафья Лыкова сдала отрицательный тест на COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

Отшельница Агафья Лыкова сдала отрицательный тест на COVID-19

Тест на наличие коронавирусной инфекции, сделанный отшельнице Агафьи Лыковой из заповедника "Хакасский", показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:39

2022-01-18T09:39

2022-01-18T09:39

здоровье - общество

агафья лыкова

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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Тест на наличие коронавирусной инфекции, сделанный отшельнице Агафьи Лыковой из заповедника "Хакасский", показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости директор заповедника Виктор Непомнящий.В понедельник некоторые СМИ сообщили, что бабушка Агафья тяжело болела, заболевание протекало с высокой температурой, кашлем и ломотой в теле."Болела, но подтверждения, что ковид, у меня нет. Делали тесты - (результат - ред.) отрицательный. Доктор был меньше месяца назад, "все хорошо" - сказал", - ответил Непомнящий на вопрос РИА Новости о состоянии Лыковой.Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге.

https://ria.ru/20210908/pozhar-1749149920.html

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здоровье - общество, агафья лыкова