https://ria.ru/20220118/lnr-1768467328.html

В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ

В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ - РИА Новости, 18.01.2022

В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ

Визит директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в Киев иллюстрирует, что Украина является лишь площадкой для реализации программ... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T23:04

2022-01-18T23:04

2022-01-18T23:16

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уильям бернс

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Визит директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в Киев иллюстрирует, что Украина является лишь площадкой для реализации программ ЦРУ против других стран, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Ранее телеканал CNN сообщил, что директор ЦРУ США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб региональную напряженность и усилия, направленные на ее разрядку."Недавний приезд шефа ЦРУ и его встреча с Зеленским лишь подчеркивают, что Украина - площадка для разворачивания программ ЦРУ против третьих стран... Напряжение усиливается. Началом геополитической разборки может стать любая искра, от которой вспыхнет большой пожар", - заявил Мирошник.Представитель ЛНР пояснил, что "запустить искру" удобнее в зоне вооруженного конфликта."Потому внимание к событиям в Донбассе чрезвычайно высокое, тем более, что CNN уже оправдались, сообщив, что даже если украинские вооруженные формирования начнут обстрелы, то это не они, а переодетые бойцы российской армии. Так что ждать реального столкновения тоже там не планируют, все сами-сами. Нам только обвинения", - дополнил Мирошник.

https://ria.ru/20220118/donbass-1768394782.html

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