Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/lnr-1768467328.html
В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ - РИА Новости, 18.01.2022
В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
Визит директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в Киев иллюстрирует, что Украина является лишь площадкой для реализации программ... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T23:04
2022-01-18T23:16
в мире
киев
сша
оон
владимир зеленский
нато
уильям бернс
родион мирошник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg
ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Визит директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в Киев иллюстрирует, что Украина является лишь площадкой для реализации программ ЦРУ против других стран, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Ранее телеканал CNN сообщил, что директор ЦРУ США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб региональную напряженность и усилия, направленные на ее разрядку."Недавний приезд шефа ЦРУ и его встреча с Зеленским лишь подчеркивают, что Украина - площадка для разворачивания программ ЦРУ против третьих стран... Напряжение усиливается. Началом геополитической разборки может стать любая искра, от которой вспыхнет большой пожар", - заявил Мирошник.Представитель ЛНР пояснил, что "запустить искру" удобнее в зоне вооруженного конфликта."Потому внимание к событиям в Донбассе чрезвычайно высокое, тем более, что CNN уже оправдались, сообщив, что даже если украинские вооруженные формирования начнут обстрелы, то это не они, а переодетые бойцы российской армии. Так что ждать реального столкновения тоже там не планируют, все сами-сами. Нам только обвинения", - дополнил Мирошник.
https://ria.ru/20220118/donbass-1768394782.html
https://ria.ru/20220114/donbass-1767872688.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7494d5849c1c3befd8db74935c6a7227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, оон, владимир зеленский, нато, уильям бернс, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, россия
23:04 18.01.2022 (обновлено: 23:16 18.01.2022)
 
В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ

Представитель ЛНР Мирошник назвал Украину площадкой для программ ЦРУ против других стран

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Визит директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в Киев иллюстрирует, что Украина является лишь площадкой для реализации программ ЦРУ против других стран, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Ранее телеканал CNN сообщил, что директор ЦРУ США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб региональную напряженность и усилия, направленные на ее разрядку.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
15:47
Глава ДНР оценил численность украинских войск у линии соприкосновения
"Недавний приезд шефа ЦРУ и его встреча с Зеленским лишь подчеркивают, что Украина - площадка для разворачивания программ ЦРУ против третьих стран... Напряжение усиливается. Началом геополитической разборки может стать любая искра, от которой вспыхнет большой пожар", - заявил Мирошник.
Представитель ЛНР пояснил, что "запустить искру" удобнее в зоне вооруженного конфликта.
"Потому внимание к событиям в Донбассе чрезвычайно высокое, тем более, что CNN уже оправдались, сообщив, что даже если украинские вооруженные формирования начнут обстрелы, то это не они, а переодетые бойцы российской армии. Так что ждать реального столкновения тоже там не планируют, все сами-сами. Нам только обвинения", - дополнил Мирошник.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 16:15
В ДНР объяснили, почему Западу выгодно разжигать конфликт в Донбассе
 
В миреКиевСШАООНВладимир ЗеленскийНАТОУильям БернсРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
22:31В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
Лента новостейМолния
Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атакахВ США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины