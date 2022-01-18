23:04 18.01.2022 (обновлено: 23:16 18.01.2022)
В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
Представитель ЛНР Мирошник назвал Украину площадкой для программ ЦРУ против других стран
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Визит директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в Киев иллюстрирует, что Украина является лишь площадкой для реализации программ ЦРУ против других стран, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Ранее телеканал CNN сообщил, что директор ЦРУ США Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб региональную напряженность и усилия, направленные на ее разрядку.
"Недавний приезд шефа ЦРУ и его встреча с Зеленским лишь подчеркивают, что Украина - площадка для разворачивания программ ЦРУ против третьих стран... Напряжение усиливается. Началом геополитической разборки может стать любая искра, от которой вспыхнет большой пожар", - заявил Мирошник.
Представитель ЛНР пояснил, что "запустить искру" удобнее в зоне вооруженного конфликта.
"Потому внимание к событиям в Донбассе чрезвычайно высокое, тем более, что CNN уже оправдались, сообщив, что даже если украинские вооруженные формирования начнут обстрелы, то это не они, а переодетые бойцы российской армии. Так что ждать реального столкновения тоже там не планируют, все сами-сами. Нам только обвинения", - дополнил Мирошник.