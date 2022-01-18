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Животные живущие в лесопарках Москвы, страдают зимней "бессоницей"
Животные живущие в лесопарках Москвы, страдают зимней "бессоницей" - РИА Новости, 18.01.2022
Животные живущие в лесопарках Москвы, страдают зимней "бессоницей"
Лисы, ондатры, кроты, мышевидные грызуны, кабаны и даже пчелы не впадают в спячку на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:36
2022-01-18T14:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
зима (время года)
москва
дикие животные
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лисы, ондатры, кроты, мышевидные грызуны, кабаны и даже пчелы не впадают в спячку на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В зимнюю спячку впали орешниковые сони, змеи и лягушки и другие животные. Но есть и те, кому в зимние месяцы не до сна: лиса, ондатра, крот, мышевидные грызуны, кабаны и даже пчелы. Многие животные, которые не впадают в зимнюю спячку, начинают готовиться к холодам с конца лета: активно кормятся и собирают запасы на зиму, утепляют норки, дупла или гнёзда. А другие запасов не делают и вынуждены ежедневно искать пропитание под снегом", - говорится в сообщении.Отмечается, что страдают "бессонницей" в зимнюю пору полевые мыши, которые питаются ягодами и семенами растений, молодыми побегами и корневищами, могут употреблять в пищу и беспозвоночных; запасливые кроты, которые в теплое время года запасаются дождевыми червяками. Не спят лисы, они запасов еды не делают, поэтому ежедневно им приходиться ловить под снегом птиц, мышей и других мелких зверей, а также ондатры - в своих хатках они обустраивают камеры, используемые как кладовые, в которые запасливые хозяева складывают корневища тростника, роголистника или какие-либо другие запасы.Не впадают в спячку пчелы. С первыми заморозками они прекращают полёты, собираются в плотный клуб, в центре которого находится матка, греют друг друга за счет активной работы крылышек, питаются заранее заготовленным мёдом. А вот кабаны не делают запасов на зиму, но в конце лета усиленно питаются, чтобы накопить слой жира. Зимой днем они чаще отдыхают, устраивая лежбище прямо на снегу, а в сумерках отправляются на поиски пропитания, питаются найденными под снегом корнями и корневищами растений, ветками деревьев и кустарников, сухой травой, реже животной пищей.
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зима (время года), москва, дикие животные
14:36 18.01.2022
 

Животные живущие в лесопарках Москвы, страдают зимней "бессоницей"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛисица в московском зоопарке после сильного снегопада
Лисица в московском зоопарке после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Лисица в московском зоопарке после сильного снегопада
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лисы, ондатры, кроты, мышевидные грызуны, кабаны и даже пчелы не впадают в спячку на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В зимнюю спячку впали орешниковые сони, змеи и лягушки и другие животные. Но есть и те, кому в зимние месяцы не до сна: лиса, ондатра, крот, мышевидные грызуны, кабаны и даже пчелы. Многие животные, которые не впадают в зимнюю спячку, начинают готовиться к холодам с конца лета: активно кормятся и собирают запасы на зиму, утепляют норки, дупла или гнёзда. А другие запасов не делают и вынуждены ежедневно искать пропитание под снегом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что страдают "бессонницей" в зимнюю пору полевые мыши, которые питаются ягодами и семенами растений, молодыми побегами и корневищами, могут употреблять в пищу и беспозвоночных; запасливые кроты, которые в теплое время года запасаются дождевыми червяками. Не спят лисы, они запасов еды не делают, поэтому ежедневно им приходиться ловить под снегом птиц, мышей и других мелких зверей, а также ондатры - в своих хатках они обустраивают камеры, используемые как кладовые, в которые запасливые хозяева складывают корневища тростника, роголистника или какие-либо другие запасы.
Не впадают в спячку пчелы. С первыми заморозками они прекращают полёты, собираются в плотный клуб, в центре которого находится матка, греют друг друга за счет активной работы крылышек, питаются заранее заготовленным мёдом. А вот кабаны не делают запасов на зиму, но в конце лета усиленно питаются, чтобы накопить слой жира. Зимой днем они чаще отдыхают, устраивая лежбище прямо на снегу, а в сумерках отправляются на поиски пропитания, питаются найденными под снегом корнями и корневищами растений, ветками деревьев и кустарников, сухой травой, реже животной пищей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗима (время года)МоскваДикие животные
 
 
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