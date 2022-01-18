https://ria.ru/20220118/lekarstva-1768304027.html
Стало известно, сколько россияне потратили на лекарства от COVID-19
Стало известно, сколько россияне потратили на лекарства от COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Стало известно, сколько россияне потратили на лекарства от COVID-19
Россияне в 2021 году потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства против COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:46
2022-01-18T08:46
2022-01-18T08:46
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россияне в 2021 году потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства против COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки) на основании данных системы маркировки "Честный знак"."Согласно аналитическим данным, больше всего денег россияне потратили (в рамках борьбы с ковидом - ред.) на противовирусный препарат умифеновир - 16,8 миллиарда рублей, иммуномодулятор интерферон-альфа – 2B - 7,2 миллиарда рублей, средство для лечения COVID-19 фавипиравир – 2,9 миллиарда рублей, антибиотик дексаметазон – 1 миллиард рублей, метилпреднизолон – 0,8 миллиарда рублей", - сообщили в ЦРПТ.Как сообщил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, больше всего в аптеках потратили жители Москвы - 5 миллиардов рублей, Московской области – 5 миллиардов рублей и Краснодарского края – 3 миллиарда рублей. "Всего в России было продано 144 миллиона упаковок лекарств, рекомендованных при лечении коронавирусной инфекции", - приводит слова Юсупова пресс-служба.В ЦРПТ отметили, что маркировка на сегодняшний день дает полную и точную статистику по лекарствам, поскольку лекарства не просто маркируются, но и прослеживаются по всей цепи поставок; в свою очередь, все цепочки движения доступны госорганам."Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки, что особенно актуально для лекарств и вакцин против COVID-19, информация о которых со всей страны предоставляется в режиме онлайн с задержкой всего в один час", - уточнили в пресс-службе.Там также отметили, что маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов.
https://ria.ru/20220114/omikron-shtamm-1767923104.html
https://ria.ru/20220114/antibiotiki-1767916511.html
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Стало известно, сколько россияне потратили на лекарства от COVID-19
ЦРПТ: россияне в 2021 году потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россияне в 2021 году потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства против COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки) на основании данных системы маркировки "Честный знак".
"Согласно аналитическим данным, больше всего денег россияне потратили (в рамках борьбы с ковидом - ред.) на противовирусный препарат умифеновир - 16,8 миллиарда рублей, иммуномодулятор интерферон-альфа – 2B - 7,2 миллиарда рублей, средство для лечения COVID-19 фавипиравир – 2,9 миллиарда рублей, антибиотик дексаметазон – 1 миллиард рублей, метилпреднизолон – 0,8 миллиарда рублей", - сообщили в ЦРПТ.
Как сообщил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, больше всего в аптеках потратили жители Москвы
- 5 миллиардов рублей, Московской области
– 5 миллиардов рублей и Краснодарского края
– 3 миллиарда рублей. "Всего в России
было продано 144 миллиона упаковок лекарств, рекомендованных при лечении коронавирусной инфекции", - приводит слова Юсупова пресс-служба.
В ЦРПТ отметили, что маркировка на сегодняшний день дает полную и точную статистику по лекарствам, поскольку лекарства не просто маркируются, но и прослеживаются по всей цепи поставок; в свою очередь, все цепочки движения доступны госорганам.
"Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки, что особенно актуально для лекарств и вакцин против COVID-19, информация о которых со всей страны предоставляется в режиме онлайн с задержкой всего в один час", - уточнили в пресс-службе.
Там также отметили, что маркировка дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов.